Los fichajes de Escudero y Gabilondo y los remates ganadores de la plantilla del Real Zaragoza

En su presentación, Lalo Arantegui trazó las líneas maestras de lo que iba a ser su segundo mandato en el Real Zaragoza, después de aquel entre los años 2017 y 2020 que apuntó que sí pero que finalmente fue que no. En su primera rueda de prensa con el descenso ya consumado, el director deportivo se presentó con una ristra de bajas histórica (26 en total) y con cinco panes bajo el brazo: Rubén Díez, Jaume Jardí, Peter Ademo, Raúl Pereira y Arnatz Peña.

En ese mismo acto confirmó la renovación de Tachi hasta junio de 2027. Junto a varios canteranos, que alguno no estará donde está al cierre del mercado, serán la base sobre la que Arantegui levantará el resto del edificio, al que le faltan una buena parte de los mejores acabados. Alguno ya está aquí: Jardí, por ejemplo.

El Real Zaragoza está en la recta final de las negociaciones con dos defensas, uno para cada costado. Por el lado izquierdo, Sergio Escudero, futbolista perfectamente reconocible por su amplia trayectoria profesional (Schalke 04, Getafe, Sevilla, Granada y Valladolid en Primera División, con los castellanos también jugó en Segunda, y Deportivo en esta última campaña, en la que ha ascendido a la élite).

Jaime Galindo

Por el otro, por el derecho, Jokin Gabilondo, el objeto de deseo para reforzar esa posición. Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, Gabilondo ha vivido dos ascensos con el Málaga: de Primera RFEF a Segunda y de Segunda a Primera. En la Liga pasada solo participó en 322 minutos y su rol fue absolutamente secundario. Es un jugador útil para el actual contexto del Real Zaragoza y con dificultades para niveles más altos. Tiene 27 años y el acuerdo está casi hecho.

Cuando la SAD confirme las llegadas de ambos, de Escudero y Gabilondo, dará por cerrado el lateral izquierdo y tendrá un nuevo lateral derecho, a la espera de ver qué sucede con Juan Sebastián, sobre cuya figura revolotean las dudas desde hace semanas. Poco a poco, la silueta de la plantilla irá moldeándose. Será muy importante todo, pero especialmente qué sea capaz de fichar Lalo Arantegui para la delantera: Jesús de Miguel es el gran objetivo. Hay que asegurar el y gol y el punta del Tenerife lo ha garantizado siempre en esta categoría. El Zaragoza necesita remates ganadores para la plantilla.