Nueva fuga en la cantera del Real Zaragoza: el central rumano Iannis Niculescu ficha por el Levante

Uno de los principales objetivos de Lalo Arantegui desde su vuelta al Real Zaragoza es potenciar la cantera. El nuevo director deportivo de la entidad blanquilla ha revolucionado la estructura de las instalaciones de la carretera Valencia con el nombramiento de nuevos cargos. Javier Garcés sustituye a Ramón Lozano al frente del organigrama como nuevo director de fútbol base. Garcés, que ha estado estos últimos años como entrenador en el División de Honor Juvenil, encabeza esta nueva estructura a la que se unen otros nombres como Javi Ros (área de rendimiento), David Navarro (área de coordinación y tecnificación) o Mourad El Kammas, que vuelve al club como responsable de captación tras estar estos últimos años en la cantera del Real Betis.

Esta apuesta por la cantera se está viendo fundamentada con la vuelta de varios futbolistas que abandonaron la Ciudad Deportiva en etapa formativa. Lalo y el resto de integrantes de la cantera han hecho lo posible para traer de vuelta el talento de Zaragoza y Aragón que se fue. Durante los últimos días se han confirmado nuevos retornos: Sergio Beltrán 'Ratón', procedente del Celta de Vigo; Sidney So Delgado, que viene del Montecarlo tras firmar por el FC Barcelona hace unos años; Pablo Macía, reresa del Real Madrid o Jorge Casas del Real Betis.

Iannis Nicolescu abandona el Real Zaragoza

Iannis Nicolescu abandona la cantera del Real Zaragoza para poner rumbo al Levante. El prometedor defensa central rumano, internacional con las categorías inferiores de Rumanía y perteneciente a la destacada generación de 2010, abandona las instalaciones de la carretera Valencia para firmar un nuevo contrato con el conjunto granota. Niculescu era un fijo en el División de Honor Cadete zaragocista que ha ganado el campeonato liguero. El central ha disputado 20 partidos, 18 como titular, y ha anotado tres goles.

Aunque los clubes no han comunicado nada al respecto, el traspaso se ha hecho oficial a través de las redes sociales. El padre del futbolista ha compartido una serie de imágenes en su perfil de Instagram en las que se puede ver al joven central rumano en las instalaciones del Levante, firmando el nuevo contrato. Nicolescu compartía el eje de la zaga junto a Javier Berdejo otra de las grandes joyas de la cantera zaragocista que ya ha ido convocado con las categorías inferiores de la Selección de España.

El central rumano llegó a las instalaciones de la carretera Valencia en el verano de 2020. El rumano arribó al Real Zaragoza del Montecarlo donde estuvo tres años, dos en benjamín y uno prebenjamín. Hugo Garcés, actualmente en el FC Barcelona, también acompañó a Iannis.

Iannis Niculescu en un partido con el Montecarlo en etapa benjamin. / Montecarlo

Una generación repartida por toda España

La salida de Nicolescu rumbo al Levante confirma el expolio que el fútbol base aragonés ha sufrido en los últimos años con la generación del 2010. El central rumano, internacional en las categorías inferiores de su país, se une a una larga lista de jóvenes futbolistas que deciden marcharse de 'casa' para probar suerte en canteras de otros equipos profesionales. El caso más reciente fue el de Samuel David Beltrán González. El extremo, que pasa a categoría juvenil la siguiente temporada, abandonó el Racing Zaragoza el pasado mes de diciembre para unirse a las filas del Atlético de Madrid.

Samuel Beltrán posa con la camiseta del Atlético de Madrid / RACING ZARAGOZA

Los casos más conocidos de 'fugas' en esta generación son los de Hugo Garcés, Gorka Buil y Samuel Borniquel que dejaron el Real Zaragoza para formar parte de La Masía del FC Barcelona. Los tres jugadores, que ya tienen 16 años, han firmado su primer contrato profesional con el FC Barcelona hace pocas semanas. Gorka y Samuel arribaron a la cantera blaugrana en el verano de 2024, mientras que Hugo lo hizo antes. El primero de ellos se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la que fue operado. La previsión es que pueda regresar a los terrenos de juego en el mes de octubre.

La generación de 2010 en Aragón tiene a más futbolistas repartidos por las grandes canteras del fútbol español. El Valencia, uno de los equipos que ha pescado recientemente en el fútbol base de Aragón, se llevó a Iván Blas y Samuel Tena en el verano de 2023. Este último se encuentra actualmente en la cantera del Real Betis. Tena estaba en la entidad verdiblanca con Jorge Casas, central zurdo formado en el Racing Zaragoza que acaba de fichar el Real Zaragoza. "Llegar al Real Zaragoza no es solo fichar por un club, es vestir la camiseta del equipo de mi tierra, del equipo con el que he crecido y al que siempre he animado", publicaba Casas en su cuenta de Instagram.

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Iker Domingo (Alavés) y Daniel Sancho (Valencia) son otros jugadores de la misma edad que abandonaron en los últimos años el Real Zaragoza y otros clubes como el Racing Zaragoza para incorporarse a otras canteras del fútbol español. Iannis Nicolescu ha sido el último caso de varios jugadores del 2010 que abandonaron el fútbol base de Aragón y el Real Zaragoza para probar suerte en alguna de las principales canteras de España.