La plantilla del Real Zaragoza ya ha cobrado el mes de junio tras los atrasos de mayo

La plantilla y el cuerpo técnico del Real Zaragoza, después de los atrasos de tres semanas a la hora de percibir el mes de mayo y cuya mensualidad ya fue satisfecha por el club, ha cobrado casi en tiempo y forma junio, por lo que esa circunstancia puntual ha quedado solventada.

Según el convenio para jugadores de élite, las nóminas deben ser percibidas entre los cinco últimos días del mes, lo cual, en esta ocasión, no se cumplió, aunque el retraso fue mínimo, siendo la última mensualidad de muchos de los futbolistas que tenían contrato con la entidad hasta el 30 de junio, fecha estándar de finalización de contratos y cesiones de otros clubs.

La situación de mayo se debió por una situación puntual de tesorería y Lalo Arantegui, la única cara visible que ha hablado para la prensa y para la afición desde el descenso, habló de que era un problema aislado que achacó a que la propiedad está repartida por todo el mundo. Finalmente, así ha acabado siendo.

A principios de la pasada semana, el Real Zaragoza abonó las nóminas del mes de mayo a la plantilla, a la que le había dicho que era un asunto que se iba a arreglar en cuestión de días. Y ahora ha solventado también el mes de junio. El personal de administración, oficinas y otros departamentos como la Ciudad Deportiva sí habían cobrado ya esa nómina de mayo.

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Los gastos de personal, que ahora superan los 15,5 millones de euros, también se van a ver reducidos de manera notoria, no solo los de la plantilla, que en la última temporada tuvo un límite de 12,8 millones y que en la que viene en Primera RFEF va a contar con una cifra que se estima entre los 5 y los 6 millones, sino también en los diferentes departamentos de la entidad, donde la amenaza de un Expediente de Regulación de Empleo es latente, aunque de momento nada se les ha trasladado a los trabajadores de la SAD de manera definitiva, pero la posibilidad de salidas y despidos es clara.