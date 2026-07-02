Un rival del grupo del Real Zaragoza se plantea renunciar a la Primera RFEF

El grupo del Real Zaragoza en Primera RFEF todavía no está cerrado del todo, aunque pudiera parecer que sí. En la tercera categoría del fútbol español es obligatorio jugar en césped natural y no artificial y ese mismo fue el motivo por el que el Tarazona, por ejemplo, tuvo que jugar un tiempo en Tudela para cambiar la superficie de juego del Municipal turiasonense.

El CE Europa ha tenido que jugar fuera de su hogar, el Nou Sardenya, porque no tiene césped natural. Y ha estado jugando en otro campo, Can Dragó.

El 27 de abril, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, le dijo al CE Europa que tendría césped natural y un mes después le comunicó al club que las obras no estarían acabadas hasta finales del 2027, en concreto entre agosto y noviembre por la complejidad de los estudios técnicos y la seguridad. Es decir, que toda esta temporada toca mudanza de nuevo.

El club informó a sus socios de que el impacto económico de estar fuera del Nou Sardenya está estimado entre 600.000 y 900.000 euros y la dificultad de mantener este ritmo de falta de ingresos, que puede poner en peligro la viabilidad económica del club. Y esta misma temporada ya se ha visto que el Tarazona y el Arenteiro han descendido administrativamente por impagos.

Si continúa en Can Dragó, donde ha jugado esta última temporada y que está a más de 4 kilómetros de su estadio habitual y de su masa social, la pérdida económica es de entre 400.000 y 500.000 euros.

Otra posibilidad es jugar en el Narcís Sala, que es el hogar de su máximo rival histórico, el Sant Andreu de Natxo González. Entonces las pérdidas se reducen a entre 250.000 y 300.000 euros.

Con este escenario, el CE Europa le va a preguntar a sus socios sobre qué hacer y tienen entre el 6 y el 12 de julio para votar presencial o telemáticamente. Estas son las cuestiones:

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