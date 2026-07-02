Sergio Escudero ya es oficialmente el sexto fichaje del Real Zaragoza de Primera RFEF en busca del retorno a Segunda División. El club aragonés anunció la incorporación del lateral izquierdo, que en septiembre cumplirá 37 años, con una foto suya con sus hijos frente a la Basílica del Pilar durante una visita a la capital aragonesa. Su mujer es de Zaragoza y también tiene familia en Aragón, lo que ha sido determinante.

El veterano lateral pucelano, con amplia experiencia en Primera y Segunda División, estaba libre tras finalizar su vínculo de dos temporadas en el Deportivo de La Coruña, donde estabilizó al club en la categoría de plata en el primer año y aportó en el ascenso de la entidad gallega a Primera. Según el Real Zaragoza, ha firmado por una temporada.

Hace tiempo que el jugador tenía claro que, en caso de militar en Primera RFEF, solo lo haría en el Zaragoza y la insistencia de Lalo Arantegui, el fuerte interés blanquillo y los lazos familiares que le unen a la ciudad han sido determinantes para que la operación quedase abrochada y que el lateral decidiera no esperar ofertas de Segunda.

Escudero, durante un partido con el Deportivo. / DEPORTIVO A CORUÑA

El fichaje de Sergio Escudero es el sexto y llega tras un parón en cuanto a incorporaciones de casi un mes después de la rueda de prensa de Lalo Arantegui en la que anunció los fichajes de Rubén Díez, Jaume Jardí, Raúl Pereira, Peter Ademo y Anartz Peña.

La llegada de Sergio Escudero cierra un lateral izquierdo totalmente renovado tras las salidas de Tasende, Larios y Pomares y formará pareja con Raúl Pereira, siendo dos perfiles contrapuestos por completo. El pucelano es un defensa experimentado y el canterano del Cádiz es joven, con mucha proyección y con un carácter más ofensivo que Escudero, si bien el lateral ex del Deportivo también ha sido un futbolista muy atacante.

El Zaragoza se hace con un jugador con un extenso palmarés en el que destacan dos títulos de Europa League, una Copa de Alemania y una Supercopa germana tras su paso por clubs de la enjundia del Schalke 04, Sevilla o Getafe, entre otros. Experiencia pura al servicio de un equipo que se dispone a ir cerrando posiciones con dos jugadores por puesto de perfiles diferentes.

Además, aportará un plus de veteranía, poso y liderazgo en una plantilla que echó mucho en falta esas virtudes el curso pasado.

Escudero, en un choque con el Deportivo. / Carlos Miranda

Jokin Gabilondo

El siguiente movimiento esperado en el Real Zaragoza es la firma de otro lateral, en este caso derecho, que es Jokin Gabilondo.

El club ya tiene el sí del jugador y ambas partes están en la última fase de la negociación para firmar al lateral derecho del Málaga, que salvo giro que nadie espera va a ser nuevo jugador del conjunto aragonés, firmando un contrato por dos temporadas, en principio la vía más probable, o de una más otra opcional en caso de ascenso.

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En todo caso, el futbolista, nacido en la localidad guizpuzcoana de Urrechu y de 27 años, era una opción clara para el lateral derecho, tal y como reveló este diario el jueves 25 de julio, y se va a terminar consolidando como la apuesta para, de momento, cerrar una demarcación en el que la situación de Juan Sebastián tiene una interrogante que despejar para su salida.