El Venezia se consolida como la salida principal pero no única para el laberinto de Álex Gomes

El laberinto que supone la situación de Álex Gomes, que ha rechazado la oferta de renovación en el Real Zaragoza con una ruptura total de las negociaciones en ese sentido, puede tener salida en el Venezia. Este diario ya informó el pasado 13 de junio que el Venezia había contactado con el club aragonés para saber las condiciones de venta y que la cifra que se le dijo hizo al club italiano replantearse la operación, sin descartarla, ni mucho menos. Tenía por entonces Gomes la propuesta de otro club, en teoría más potente, de una de las cinco grandes Ligas europeas, pero ahora mismo la opción consolidada y en la que se han dado pasos en forma de una negociación no formal es la del conjunto veneciano, que milita en la élite italiana y supone un gran salto para el defensa. Con todo, según ha podido saber este diario, hay otros dos clubs europeos interesados y que han movido ficha en los últimos días.

Así lo señaló en la noche del miércoles Sky Italia y este diario ya contó que el interés del Venezia era real y fuerte, aunque de momento solo se ha anunciado al conjunto zaragocista la llegada de la propuesta por escrito, que el club aragonés ya espera y la operación puede fructificar. Puede hacerlo, pero queda dicho que no sería la única que llegara por el defensa.

El conjunto italiano, recién ascendido a la Serie A, ya se acerca a los parámetros que le indicó el Zaragoza, de algo más de un millón de euros, entre 1,2 y 1,5 en concreto, y un porcentaje, que estaría entre el 10% y el 20%, de los derechos del futbolista para el cuadro aragonés, que traspasaría así a una de las joyas de la cantera, que este año ha irrumpido con fuerza en el primer equipo, sobre todo con Sellés y que puede jugar tanto de central, su posición primaria, como de lateral derecho. Con Gomes, el Venezia ya tendría todos los detalles de su vínculo en un contrato de larga duración cerrados, como es habitual en estos casos, antes de presentar la oferta formal al Zaragoza, que en todo caso aún no ha llegado.

Con Gomes hay, desde diciembre pasado, un problema contractual, ya que se ejecutó por parte del entonces director deportivo, Txema Indias, su contrato por el primer equipo en diciembre, pero no se le inscribió con ficha A. La cifra que desde el Zaragoza se le hizo llegar al Venezia estaría por encima del millón de euros que figura en su cláusula del contrato hasta 2028, con tres prorrogables, que tenía al empezar este curso, con ficha del juvenil, y sería inferior a los 10 que se estableció con la ejecución en diciembre del nuevo contrato con el primer equipo que desde el entorno de Gomes se entiende como no válido porque al futbolista no se le inscribió con ficha A en el mercado de enero.

Gomes, antes de partir en un viaje con el Real Zaragoza. / JAIME GALINDO

La situación de Gomes, que en este pasado curso ha jugado en 13 partidos de Liga y dos de Copa y que es internacional sub-18 y ha disputado partidos de clasificación para el Europeo sub-19 del próximo año, solo lleva a un traspaso, porque el acuerdo para su renovación siempre ha estado muy lejano desde que Lalo lo abordó a su llegada a la dirección deportiva en marzo. No hay sintonía en las cifras ni en el rol del defensa y, mientras el director deportivo no tuvo problemas en sellar la continuidad de Pinilla o Terrer o de ejecutar la ampliación de Barrachina, en el caso de Gomes desde hace tiempo las negociación está parada y a todos los efectos rota, de casi imposible vuelta atrás.

"Gomes tiene contrato en vigor (el ejecutado en enero sin hacerle ficha A o el anterior que tenía) y quedan 2 meses de mercado. Contamos con él, llevamos 3 meses intentando una renovación y actualización del contrato, a la altura de otros jugadores de cantera y yo me puse en ello al día siguiente de llegar al club. No hemos estado en la misma sintonía. Buscaremos una solución buena para todos, pero no vamos a regalar a ningún jugador. De momento, la idea es que el primer día de pretemporada se incorpore con un contrato u otro", dijo el 12 de junio Lalo, una declaración que solo invita a pensar en una salida.

El central, de las mayores joyas de la cantera y que cumplió 18 años el pasado 14 de febrero, empezó la temporada en el Aragón con Emilio Larraz, pero Sellés le dio la oportunidad con el primer equipo, alternando el eje de la defensa y también el lateral derecho, mientras que con David Navarro jugó menos, aunque completó la temporada con 15 citas oficiales disputadas, trece en Liga, nueve de ellas de titular y 930 minutos. Su futuro está lejos del Real Zaragoza y en principio lo normal es que no empiece la pretemporada con el primer equipo.