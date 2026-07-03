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Andrés Borge, canterano del Real Zaragoza, ficha por el Teruel

El aragonés será rival del equipo de su vida en Primera RFEF

Borge, con la camiseta del Teruel

Borge, con la camiseta del Teruel / Teruel

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Andrés Borge, canterano del Real Zaragoza y uno de los futbolistas que llegó a asomarse al primer equipo blanquillo tras formarse en la Ciudad Deportiva, jugará la próxima temporada en el CD Teruel. El club rojillo ha confirmado este viernes el fichaje del defensa de Binéfar, de 24 años, que se incorpora al proyecto turolense para el curso 2026-27 después de competir en la última campaña con la SD Tarazona.

La llegada de Borge supone una nueva pieza para la plantilla que está construyendo el Teruel. Se trata de un zaguero polivalente, con capacidad para adaptarse a distintas funciones defensivas, y con una trayectoria marcada por su etapa zaragocista, donde vivió algunos de los momentos más relevantes de su carrera.

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Ahora, Borge inicia una nueva etapa en Pinilla. “Desde el Teruel damos la bienvenida a Andrés y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa como rojillo”, ha expresado el club turolense en el comunicado con el que ha anunciado su incorporación.

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