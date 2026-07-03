El Eldense se refuerza con un ex del Deportivo Aragón tras ascender a Segunda: "Velocidad, desequilibrio y talento ofensivo"

La ventana de fichajes de verano se abrió de manera oficial el pasado miércoles 1 de julio. Aunque muchos clubes de España ya anunciaron sus primeras incorporaciones para la próxima temporada en el mes de junio, el mercado ya ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial. Los responsables de las secretarías técnicas ya llevan meses trabajando para firmar jugadores que apuntalen la plantilla de cara a la próxima temporada.

Los directores deportivos tenían marcado en rojo el mes de junio para poder adelantarse a rivales y firmar a aquellos jugadores que finalizaban contrato a final de mes y que estaban considerados como refuerzos clave en su hoja de ruta. El mercado de fichajes para los equipos de Aragón sigue avanzando de paulatinamente. El Real Zaragoza hizo oficial la incorporación de Sergio Escudero que llega para reforzar el lateral zurdo; la SD Huesca comunicó la continuación de Sergi Enrich hasta 2028 y el CD Teruel anunció la incorporación de sus dos primeros fichajes.

Los tres equipos aragoneses conocen desde este pasado miércoles cuáles serán los rivales de cara a la próxima temporada. Ambos conjuntos han quedado encuadrados en el grupo 2 junto a catalanes, madrileños, andaluces, murcianos y valencianos. Las federaciones aprobaron una división este-oeste de la península en diagonal. El próximo día 30 se conocerá el calendario de emparejamientos para ambos grupos.

Un ex del Deportivo Aragón jugará en Segunda

El Eldense volverá a jugar en Segunda División tras descender hace un año a Primera RFEF. El equipo alicantino logró quedar primero en el Grupo 2 de la categoría de bronce y recuperar el fútbol profesional sin tener que disputar los playoff de ascenso. Ahora, con el objetivo de conseguir la permanencia, el conjunto azulgrana se está moviendo en el mercado para hacer una plantilla competitiva.

El extremo Jorge Rastrojo es nuevo jugador del Eldense, equipo de LaLiga Hypermotion con el que ha llegado a un acuerdo de dos temporadas, según informó el club alicantino en un comunicado. Rastrojo militó dos temporadas en el Deportivo Aragón con el que consiguió un ascenso a Segunda RFEF. Ahora, tras un año en el Algeciras, el extremeño ya está listo para su debut en el fútbol profesional.

El jugador extremeño, que aún tiene pendiente el reconocimiento médico, tiene 26 años y según el Eldense es un extremo desequilibrante que destaca por su velocidad, verticalidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno y que pude jugar en varias posiciones. Ratrojo llega libre procedente del Algeciras y tras haber pasado por otros equipos como el Unionistas, con los que ha consolidado como un jugador destacado en Primera Federación. El Eldense, que despidió hace unos días al exzaragocista Manu Molina, también está interesado en la incorporación de Rodrigo Val, futbolista formado en las instalaciones de la carretera Valencia.