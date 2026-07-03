Un exguardameta del Real Zaragoza será el entrenador de porteros de uno de sus rivales en Primera RFEF

La Primera RFEF tiene muchas caras conocidas para el Real Zaragoza a pesar de que el equipo aragonés sea un novato en ella. Una de ellas será la de Xabi Irureta, exguardameta blanquillo y que ahora es el nuevo entrenador de porteros del Real Murcia después de ascender al primer equipo murciano desde el filial.

"Xabi Irureta da el salto al primer equipo. Tras tres temporadas formando parte del Imperial, se incorpora al cuerpo técnico de la primera plantilla como entrenador de porteros. ¡Enhorabuena y mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores!", ha anunciado el Real Murcia.

Xabi Irureta llegó al Real Zaragoza en julio de 2016 como fichaje importante para la portería. Venía libre del Eibar, con contrato por dos temporadas. Sin embargo, no tuvo el rendimiento esperado (17 partidos, 1.530 minutos, 17 titularidades y 25 goles encajados) y acabó saliendo el siguiente verano.

"Lo pasé mal por mí, por ver que venía de Eibar de hacer buenos años y no entender que no me salieran las cosas. Fue más frustración personal por no ayudar todo lo que sabía que podía que lo que la gente me pudiera decir o las críticas que recibiera. Se me criticó más en el estadio que fuera de La Romareda, porque cuando iba por la calle la gente siempre fue encantadora conmigo, ni una mala cara ni nada. Yo le tengo mucho cariño al Zaragoza y a la ciudad, tenemos una casa allí y siempre tengo ganas de volver. No todo fue malo como pueda parecer", decía Xabi Irureta en una entrevista a este diario hace unos meses.