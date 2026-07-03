Jokin Gabilondo ya es el séptimo refuerzo del Real Zaragoza en Primera RFEF

Jokin Gabilondo es el séptimo refuerzo del Real Zaragoza para el proyecto en Primera RFEF, ya que el lateral vasco, que dio el sí al club aragonés a principios de semana, firma un contrato por dos temporadas (la otra vía era una campaña y otra en caso de asecenso, pero al final se impuso la tesis de un vínculo más largo para este jugador de 27 años) para reforzar el costado derecho de la zaga, donde el conjunto zaragocista cuenta con Juan Sebastián, si bien el lateral canterano, como ya contó este diario, es una posible salida este verano porque cuenta con ofertas de Segunda. "El Real Zaragoza y Jokin Gabilondo han alcanzado un acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, por el que el defensor vasco firma para las dos próximas temporadas", ha asegurado la entidad zaragocista. La presentación podría ser el miércoles.

Jokin Gabilondo (Urretxu, Guipúzcoa, 9-4-99) llega con la carta de libertad tras haber salido del Málaga, donde no renovó después del ascenso a Primera División y tras tres temporadas en el club de Martiricos, en las que dejó un gran poso y fue clave en el retorno a Segunda en la 23-24.

Tras las llegadas del portero Anartz Peña, de los laterales izquierdos Sergio Escudero y Raúl Pereira, de los centrocampistas Peter Ademo y Rubén Díez y del extremo Jaume Jardí, Jokin Gabilondo, cuya opción ya fue contada el pasado jueves 25 de julio por este diario, llega para ese costado derecho de la zaga en la amplia revolución que se va a llevar a cabo en la plantilla tras el descenso a la categoría de bronce. De hecho, se esperan unos ocho refuerzos más. "Es un orgullo llegar a un club como el Real Zaragoza, Aúpa Zaragoza", ha dicho en el vídeo en las redes sociales del club el nuevo jugador zaragocista.

Jokin Gabilondo se marcha de un rival en un partido con el Málaga. / La Opinión de Málaga

De Jokin Gabilondo, un lateral profundo y que llega al área rival, hay excelentes referencias personales y futbolísticas. Gabilondo, un lateral de largo recorrido, cuenta con experiencia en Primera RFEF, categoría en la que ha disputado más de 70 partidos entre su última campaña en el Sanse (22-23), en la que marcó cuatro goles siendo uno de los mejores laterales derechos de la categoría, y la posterior en el Málaga, con el que repitió las mismas 37 participaciones (más otras dos en el playoff) que había tenido en el cuadro vasco.

De hecho, el lateral fue una de las primeras incorporaciones de Loren Juarros, director deportivo del Málaga, en Primera RFEF en la que fue su primera experiencia fuera de tierras vascas. Insustituible en el costado derecho de la zaga, su titularidad quedaría cuestionada tras el ascenso con la llegada de Puga, fijo en esa posición en las dos últimas temporadas, sobre todo en la última de ellas, incluso con Rafita cambiando de banda como opción más utilizada que el concurso del guipuzcoano, por el que el Málaga ejecutó el pasado verano la opción de renovación por un año más que tenía sobre un contrato que expiraba en 2025.

Jokin Gabilondo controla un balón en un partido del Málaga. / Málaga CF

La participación de Gabilondo, que jugó cedido en el Arenas de Getxo (entonces en Segunda B) en la 20-21 tras haber debutado con el filial donostiarra en la 19-20 de la mano de Xabi Alonso, fue a menos el curso pasado, en el que apenas ha jugado 11 encuentros con el Málaga entre Liga y Copa, si bien su profesionalidad y compañerismo le convirtieron en uno de los efectivos más queridos en el vestuario blanquiazul. Con su salida puso punto y final a tres años en el Málaga, que acaba de regresar a la élite, donde por encima de lo que ha jugado ha sido uno de los pilares silenciosos de esa plantilla. Ahora, su destino está en el Zaragoza.