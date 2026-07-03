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La opinión de Sergio Pérez

Lalo Arantegui, Alex Gomes y el Real Zaragoza de los jugadores que quieran estar en el Real Zaragoza

El director deportivo ha de construir una plantilla con futbolistas comprometidos. El caso de Alex Gomes está más cerca de resolverse. En el equipo han de estar quienes quieran estar

Lalo Arantegui posa delante de un escudo del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva.

Lalo Arantegui posa delante de un escudo del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Sergio Pérez

Sergio Pérez

Zaragoza

Después del descenso a Primera RFEF, la realidad del Real Zaragoza es tan insólita y contiene tantas singularidades que cualquier valoración está completamente condicionada por ese escenario anómalo. El club aragonés está fuera de sitio, pero precisamente esa desgraciada circunstancia histórica que lo ha desubicado como nunca debe servirle para ponerse una primera tarea, capital para su futuro: buscar y volver a encontrar su lugar correcto en el mundo.

Junto a la horrible gestión deportiva, el despilfarro del límite salarial más alto de esta etapa de Segunda, el bajísimo rendimiento de la plantilla y la errática respuesta del club en cada momento clave de la Liga, uno de los grandes problemas que condujeron al descenso la temporada pasada fue la pésima calidad del vestuario, donde hubo una mezcla explosiva de falta de liderazgo, incapacidad profesional, desarraigo y, en muchos momentos, desinterés.

El descenso ya es ineludible. Lo que debería ser evitable en el futuro es que cosas así sucedan de nuevo. Para ello, la SAD tiene la obligación de aprender de los errores cometidos para enmendarlos en el corto plazo, afianzarlos en el medio y solidificarlos con la mirada larga. De ahí, el fichaje de un entrenador con unas fuertes convicciones y una personalidad acusada como Ibai Gómez, del interés por que Ander Herrera esté en el vestuario la próxima temporada y de la continuidad de varios canteranos para darle identidad al grupo desde esferas secundarias. Futbolísticas ya veremos, que el campo siempre dicta sentencia y no distingue los nombres ni los apellidos.

alex gomes

Alex Gomes protege el balón en un partido de esta temporada. / LALIGA

Viene todo esto al caso por la situación de Alex Gomes, jugador criado en la Ciudad Deportiva con el que el club partió peras hace meses por el desacuerdo en la renovación y que está en la rampa de salida para abandonar el club vía traspaso. El Venezia italiano ha vuelto a la carga por él. Además, hay otros clubs que también están tras sus huesos.

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En el Real Zaragoza tiene que estar quien quiere estar, y no tiene que estar quien no quiere estar. En el Real Zaragoza tiene que estar quien quiera defender al Real Zaragoza con todas las consecuencias. Y el Real Zaragoza tiene la obligación de generar las mejores condiciones y el contexto ideal para que los futbolistas estén a gusto, puedan trabajar en las mejores condiciones profesionales, ser felices y rendir en máximos, algo que no ha sucedido de manera habitual a lo largo de los últimos años en Segunda.

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