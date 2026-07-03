El paso por el Real Zaragoza no penaliza a Agada: rechaza ofertas de Portugal y Grecia

No ha dejado huella el paso de Willy Agada por el Real Zaragoza, con una esporádica aportación de 49 minutos en tres partidos tras llegar a finales de enero desde el mercado del paro, porque el 31 de diciembre había finalizado su vínculo con el Sporting Kansas City. Sin embargo, aún sin equipo, está rechazando ofertas para continuar su carrera en Europa.

Sellés le dio minutos ante el Eibar y el Andorra, cuando el ariete no estaba todavía en su punto de forma ya que no jugaba desde el 24 de octubre en los playoffs de la MLS Cup, mientras que también participó con David Navarro en el choque en Las Palmas que supuso el descenso matemático del Zaragoza, en los últimos siete minutos de ese duelo. Nada se pudo rescatar de Agada en el conjunto zaragocista en tan pocas oportunidades en esos partidos, mientras que el resto los pasó entre el banquillo y la grada.

Agada, un fichaje de Txema Indias, se encuentra sin equipo y su idea es seguir en Europa y, de momento, el punta nigeriano ya ha rechazado dos ofertas, del Nacional de Madeira, que milita en la Primera lusa y del Kalamata, que acaba de ascender a la Superliga de Grecia tras 25 años de ausencia. Sin embargo, el delantero nigeriano las ha juzgado insuficientes y las ha declinado.

Willy Agada, el tercer nigeriano que ha jugado en el Zaragoza tras Ikechukwu Uche y James Igbekeme, empezó su carrera en el Hapoel Jerusalem y en el Maccabi Haifa en Israel. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City y en abril de 2025 por el Real Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos. En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 goles.

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Sin embargo, nada de eso le valió para aportar en el Zaragoza en los 5 meses para los que fue fichado. Hizo un plan específico, supervisado por Sellés y su cuerpo técnico, para ponerse a punto de forma antes de que se hiciera oficial su llegada, ya que estaba pactada desde comienzos de enero. Sin embargo, eso no fue suficiente y su fichaje fue de rendimiento nulo en la lucha por la permanencia, entre el tiempo que pasó para ponerse al 100% y lo poco que contó después.