El Real Zaragoza confía en que Ander Herrera empiece la pretemporada

El Real Zaragoza confía en que Ander Herrera comience, el lunes día 20 de julio, la pretemporada con el equipo. La previsión en el club es que, para entonces, todo esté definitivamente cerrado con el jugador, llamado a regresar a casa después de haber concluido su etapa en Boca Juniors.

Ander, en todo caso, permanecerá varios días más en Argentina por motivos burocráticos y famiiares, antes de emprender, dentro de alrededor de dos semanas, viaje a Zaragoza, donde ya ha confirmado que volverá a vivir. “El plan familiar es volver a España. Después de 15 años fuera, mi mujer merece un tiempo en casa, en Zaragoza", declaró hace unos días el futbolista a Bolavip Argentina. Cuestionado sobre si jugará un últmo año en el Zaragoza antes de retirarse, fue enigmático: "Veremos". La previsión, en todo caso, es aterrizar en Zaragoza a tiempo para comenzar a trabajar con el equipo, que completará el jueves 16 y el viernes 17 los reconocimientos médicos y dispondrá así de seis semanas completas para la preparación del curso oficial.

Ander, en la Bombonera. / ANDER HERRERA INSTAGRAM

En principio, la decisión está tomada y, salvo sorpresa mayúscula, Ander volverá al Real Zaragoza. Solo un inesperado giro de los acontecimientos impediría el reencuentro, 16 años después, entre el talentoso futbolista criado en la Ciudad Deportiva y un Real Zaragoza que ya planea el próximo curso en torno a la figura de un jugador que el próximo 14 de agosto cumplirá 37 años y está llamado a ser el líder del conjunto aragonés en el retorno inmediato a Segunda.

Pero la figura de Ander, que ficharía por una temporada percibiendo el salario mínimo, va mucho más allá del plano puramente futbolístico, como subrayó el director deportivo, Lalo Arantegui, en la presentación del técnico Ibai Gómez, “Por mi parte como dirección deportiva, si tengo un 1% de opciones de que esté aquí con nosotros, no tengo ninguna duda de que haremos todo lo posible. Pocos jugadores son un ejemplo más grande que Ander para ayudar al Real Zaragoza en el corto, medio y largo plazo”, expuso.

Ander, durante un partido con Boca. / BOCA JUNIORS

Así que el camino está despejado. Ibai espera con los brazos abiertos a un amigo íntimo al que, si nada se tuerce, dirigirá desde el banquillo. “Sé que la unión Zaragoza-Ander algún día va a pasar, sea como sea, estoy convencido de ello. Creo que Ander puede aportar muchísimas cosas todavía a un club como el Real Zaragoza. Él siempre hablaba de la ilusión de volver a estar aquí algún día”, afirmó el entrenador en su puesta de largo ante los medios. “Cuando buscamos perfiles de jugadores, intentamos que nos aporten para ser un mejor equipo. En su caso, además de lo que aportaría en el campo, nos podría aportar otras muchas cosas, sobre todo a los chicos jóvenes que suben. Ojalá venga”, admitió Ibai.