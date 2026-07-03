Otra salida en la plantilla del Real Zaragoza: el Andorra es el destino de Juan Sebastián

Juan Sebastián deja el Real Zaragoza, lo hará en los próximos días, cuando se cierre una salida que ya está sustanciada en la práctica, rumbo al Andorra, con el que el club aragonés ha pactado un traspaso a coste cero compartiendo los derechos económicos del jugador al 50% y con objetivos por rendimiento individual y colectivo. El traspaso ya está ultimado y si nada se tuerce llegará la próxima semana. Lalo Arantegui anunció 26 salidas, contando ahí la no ejecución de la opción de Jaime Vallejo, en su presentación de la temporada el pasado 8 de junio y Juan Sebastián haría la 27, con la de Álex Gomes cerca también de producirse, con el Venezia como candidato muy principal aunque sin cerrar la negociación para su traspaso y con otras opciones que se pueden dar. Como se ve, la renovación es total.

La apuesta del Andorra se ha impuesto a la del Burgos, muy interesado también en el futbolista y que intentó su fichaje, hablando con el lateral derecho y con el Zaragoza, pero al final a Juan Sebastián le ha convencido más la vía del Andorra y su salida llegará la próxima semana si nada se tuerce, que no parece que lo vaya a hacer. El Burgos, con Michu como director deportivo, ya quiso a Juan Sebastián la temporada pasada.

Juan Sebastián da un pase en un partido del Zaragoza. / LaLiga

Miramón y David Vicente

El Real Zaragoza, que ha anunciado este viernes la contratación de Jokin Gabilondo, lleva días trabajando la opción de otro refuerzo en el lateral derecho de la zaga y en este sentido tiene opciones abiertas. Lalo no pierde de vista al canterano Jorge Miramón, tras su renovación por el AEK Larnaca, lo que complica mucho su fichaje, aunque no está descartado, pero solo se abrirán opciones si puede salir a coste cero. Miramón llegó a jugar hasta en el filial del Zaragoza, del que se marchó en 2010. Mientras, el también exjugador de las categorías inferiores David Vicente fue una opción más que estudiada por Lalo, una de sus prioridades nada más llegar al puesto.

El Zaragoza le ofreció un año más otro opcional y el futbolista quería un vínculo más largo y por ahí se ha estancado una negociación aún no rota. David Vicente se marchó del club en 2020 y llegó a jugar en un partido de competición oficial de zaragocista, ante el Valencia en Copa en la 17-18. Los dos últimos cursos ha militado en el Murcia, de donde ha salido con la carta de libertad.

Juan Sebastián, con Pomares en un entrenamiento. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Desde infantiles

Juan Sebastián vio ejecutada su opción el verano pasado para renovar por dos años tras un buen curso en el Alcorcón, pese a sufrir una lesión en el menisco izquierdo, de la que se retiró en tiempo récord. Empezó la temporada como titular para Gabi y a buen nivel, pero el entrenador madrileño acabó por apostar por Francho en ese puesto, como había hecho en el tramo final de la 24-25, y la llegada de Sellés le dio todo el protagonismo a Aguirregabiria para que las apariciones de Juan Sebastián fueran disminuyendo, con 24 partidos, 14 de titular en Liga, incluidos los cuatro últimos con Navarro por la lesión de Aguirregabiria. En Copa jugó otras dos citas más, con un gol a la Mutilvera.

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Juan Sebastián se lamenta en un partido ante el Valladolid. / Carlos Gil-Roig

El canterano ingresó en la Ciudad Deportiva en 2014 en edad infantil y llegó a debutar con el primer equipo en la campaña 2023-24, en la que fue titular en la eliminatoria de Copa frente el Atzeneta, el 14 de noviembre, y tuvo minutos en la última jornada contra el Albacete, el 2 de junio. Ya en julio de 2024 salió cedido al Alcorcón, donde la única nota negativa fue una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, de la que fue intervenido en enero de 2025 y se recuperó en solo mes y medio, pero en el cuadro alfarero mostró un gran nivel, con 28 partidos jugados, todos de inicio.