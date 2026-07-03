El traspaso de Álex Gomes al Venezia: casi 1,7 millones para el Real Zaragoza, un pequeño porcentaje del pase y 5 años de contrato

Álex Gomes está ya a la espera de la conformidad del Real Zaragoza para poner rumbo al Venezia, lo que en principio sucederá a principios de la próxima semana para firmar un contrato por 5 temporadas, hasta 2031, con el conjunto veneciano, como miembro del primer equipo, recién ascendido a la Serie A, aunque podría tener ficha del primavera, el filial, pero en todo caso estará siempre a las órdenes de Giovanni Stroppa. La confianza en el club italiano en las posibilidades del central zaragozano es inmensa y ha subido su propuesta en las últimas horas para que esté más cerca de los 1,7 millones y sea superior a los 1,5, quedándose el Zaragoza un pequeño porcentaje del pase, que estaría entre el 10% y el 20%. Eso ha inclinado la balanza, pese a que había dos equipos que han intentado fichar al jugador hasta el último momento.

Zaragoza y Venezia negocian desde ayer jueves y la operación ya no corre peligro alguno, será oficial en los próximos días, probablemente a inicios de la próxima semana para poner punto y final a la trayectoria de Gomes en el Zaragoza, internacional sub-18, que ya ha jugado partidos de clasificación para el Europeo sub-19 del próximo año y que es una de las joyas de la cantera. En este curso, ha disputado 15 partidos con el primer equipo, 13 de ellos de Liga, con 930 minutos tras tener que irrumpir con fuerza en el primer equipo por las lesiones en el eje y con Sellés como entrenador.

Álex Gomes, junto a David Navarro en un entrenamiento de final de temporada. / Jaime Galindo

Un club francés y otro italiano han estado hasta el último momento con la idea de convencer al canterano (también tenía otra oferta de Inglaterra, pero esta se cayó antes), aunque la posición de fuerza del Venezia, que ya hace un mes y como contó ese diario el pasado 13 de junio preguntó por el jugador y la cantidad a la que se le remitió, a la que finalmente casi ha llegado, le hizo replantearse la operación. A principios de esta semana volvió a la carga con una cifra que ya se aproximaba a lo que quería el Zaragoza, que obtiene un importante ingreso por un defensa, central y que también puede jugar de lateral derecho, de 18 años y con el que había un conflicto contractual desde diciembre.

Álex Gomes, en un entrenamiento del Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Entonces, se ejecutó por parte del entonces director deportivo, Txema Indias, su contrato por el primer equipo hasta 2028 con 10 millones de cláusula, pero no se le inscribió con ficha A. Así, desde el entono del jugador se consideraba inválido ese contrato nuevo y se consideraba que la cláusula era un millón por el anterior vínculo, hasta 2028, con tres prorrogables, que tenía al empezar este pasado curso, con ficha del juvenil. El Zaragoza no tenía fichas disponibles en enero y por eso intentó que Gomes no ocupara del primer equipo, si bien la negociación entre el club, entonces con Txema Indias, y los agentes del futbolista apenas existió.

Lalo Arantegui sí intentó a su llegada en marzo renovar a Gomes, pero fue imposible en los parámetros que ya tenía la entidad y que sí aceptaron Hugo Pinilla, Barrachina o Terrer. Sin embargo, la cotización del central había subido y ya había por marzo clubs muy posicionados en su fichaje. En el final de temporada, con David Navarro, jugó menos, pero eso no redujo el interés de otros clubs.

"Gomes tiene contrato en vigor y quedan 2 meses de mercado. Contamos con él, llevamos 3 meses intentando una renovación y actualización del contrato, a la altura de otros jugadores de cantera y yo me puse en ello al día siguiente de llegar al club. No hemos estado en la misma sintonía. Buscaremos una solución buena para todos, pero no vamos a regalar a ningún jugador. De momento, la idea es que el primer día de pretemporada se incorpore con un contrato u otro", dijo el 12 de junio Lalo, una declaración que solo invitaba a pensar en una salida que finalmente sde va a producir porque era la única vía posible en este laberinto.

Álex Gomes, junto a Kenan Kodro. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El central, de las mayores joyas de la cantera y que cumplió 18 años el pasado 14 de febrero, empezó la temporada en el Aragón con Emilio Larraz, pero Sellés le dio la oportunidad con el primer equipo, alternando el eje de la defensa y también el lateral derecho, mientras que con David Navarro jugó menos, aunque completó la temporada con 15 citas oficiales disputadas, trece en Liga, nueve de ellas de titular y 930 minutos.

Gomes dio sus primeras patadas en el Colegio Río Sena de Miralbueno y de ahí realizó el salto al Amistad y sus grandes condiciones físicas le abrieron la puerta del Zaragoza en la primera categoría posible, el Alevín B. Su futuro está ahora en el Venezia, después de llegar al primer equipo y solo disputar esos 15 partidos.