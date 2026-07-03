La visión de Sergio Escudero de su exentrenador en el Deportivo: "Puede ser diferencial en la categoría con el balón parado"

Con Sergio Escudero no hacen falta muchas presentaciones, para un lateral izquierdo que ahora llega al Real Zaragoza y que debutó en el profesionalismo en el Murcia en 2008 y que suma 217 partidos en Primera, 108 en Segunda y que ha pasado por la Bundesliga (Schalke 04) además de por el Getafe, el Sevilla, donde más años estuvo, el Granada, el Valladolid y, en las dos últimas temporadas, por el Deportivo, con el que no renovó contrato cuando en septiembre cumplirá 37 años. Allí coincidió con Óscar Gilsanz en la 24-25, quizá la campaña más difícil de su larga carrera, por una doble fractura de codo que le hizo pasar por el quirófano en enero. Gilsanz, que sustituyó a Imanol Idiakez tras 12 citas, le pudo tener a su disposición mucho menos de lo esperado, en noviembre y diciembre y en la recta final del campeonato, aunque con él jugó en 11 encuentros y seis de ellos de titular.

Gilsanz cogió a un Deportivo en descenso tras subir de Primera RFEF y lo salvó en esas 30 jornadas, firmando 43 puntos en 30 citas ligueras. "Es un jugador de sobra conocido y que no necesita muchas presentaciones, conoce el oficio de lateral por su amplia trayectoria y sabe guardar bien esa zona, es disciplinado tácticamente", asegura el entrenador nacido en Betanzos y que tiene claro qué es lo más destacado en el nuevo jugador zaragocista: "Para mí lo diferencial en el caso de Sergio está en su golpeo de balón, tanto en la estrategia como en carrera desde la banda. Es sin duda lo más clave que tiene en su fútbol".

"No le hace falta llegar hasta el fondo, hasta la línea de cal, para poner buenos centros y con peligro. La calidad individual le ayuda en eso de forma decisiva, ya que tiene tanto para sacar su golpeo desde la parte exterior como para meterse por dentro y generar superioridades en zonas interiores"

"No le hace falta llegar hasta el fondo, hasta la línea de cal, para poner buenos centros y con peligro. La calidad individual le ayuda en eso de forma decisiva, ya que tiene tanto para sacar su golpeo desde la parte exterior como para meterse por dentro y generar superioridades en zonas interiores", añade Gilsanz sobre el nuevo jugador zaragocista recordando que esa lesión en el codo que le obligó a ser operado le dejó fuera en ese curso varios meses y acabó jugando 14 partidos de Liga, uno de ellos en La Romareda y que supuso la permanencia matemática para el Zaragoza al caer el Deportivo por 1-0 en la jornada 41. "Jugó poco en ese año, pero siempre aportó. Es un profesional que se cuida y que físicamente está fuerte, por ahí seguro que no va a tener problemas".

"Nunca fue un jugador excesivamente rápido para su demarcación y ahora, en la parte final de su carrera, tiene ese déficit de la velocidad, ya que no es explosivo. Sin embargo subsana ese hándicap con la experiencia y el posicionamiento en el campo, para poder limitar esa posible carencia", asevera Gilsanz sobre el futbolista, que tiene en su palmarés una Copa de Alemania con el Schalke 04 y dos Europa League con el Sevilla, donde mejor versión dio, lo que le llegó a pisar alguna citación de la selección, sin debutar en ella. "Para la categoría puede ser diferencial por la capacidad en el balón parado, que en todos los campeonatos es vital, pero si cabe aún más en una división como la Primera RFEF", espeta, subrayando también la capacidad "para hacer grupo" del veterano futbolista.

"En un contexto de dificultad y mucha presión, la ayuda de Escudero puede ser vital, no le van a temblar la piernas para competir en el Zaragoza"

"Para mí el Zaragoza en la parte futbolística acierta, le puede dar mucho, con esa apuesta porque Sergio tiene todavía fútbol y se puede exprimir esa capacidad que tantas veces ha demostrado en su larga carrera", espeta el entrenador, actualmente sin equipo, que pone el énfasis en esa experiencia como valor certero, ya que "en un contexto de dificultad y mucha presión, la ayuda de Escudero puede ser vital, no le van a temblar la piernas para competir en el Zaragoza, ya que está más que adaptado por su larga trayectoria a superar contextos de exigencia y adversidad", cierra.