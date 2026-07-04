El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo

La cantera del Real Zaragoza ha visto pasar a decenas de futbolistas con proyección, aunque solo unos pocos llegaron a llamar la atención de la Selección Española en categorías inferiores. Uno de ellos convenció a Luis De La Fuente para formar parte de la dinámica de la sub-19 cuando todavía no había cumplido los 18 años. Tras una carrera marcada por el fútbol semiprofesional y una grave lesión, hoy defiende la camiseta del equipo de su pueblo.

Tiene un nombre propio: Javier Marcén. Nacido en agosto de 1999, jugaba de lateral izquierdo y destacaba por su técnica con los pies y velocidad en carrera. Se convirtió en futbolista blanquillo desde que entrara a sus filas siendo solamente un cadete y fue a inicios de la temporada 2016/17 que dio el salto al filial del león.

Por aquel entonces no era ni mayor de edad y con tan solo 17 años, en los meses de septiembre y octubre de 2017, fue llamado por Luis De La Fuente para entrenar con el equipo nacional de España sub-19. No llegó a debutar, aunque sí entrenó en dinámica con jugadores que hoy en día son estrellas mundiales, como lo son Marc Cucurella, Martín Zubimendi o Brahim Díaz, aunque este ahora portando la elástica de Marruecos, según un listado ofrecido por Transfermarkt.

Marcén junto a Alberto Soro, exjugador del Real Zaragoza, en su convocatoria con España sub-19 / Javier Marcén (vía: IG)

También estuvieron bajo las órdenes del actual seleccionador futuros conocidos o rivales del Real Zaragoza, Álvaro Ferllo, portero del Deportivo de La Coruña, y Dani Gómez, hasta este pasado mes de junio, delantero centro de la entidad zaragocista, entre otros.

Cabe destacar la presencia aragonesa que había por aquel entonces en esa convocatoria española, jugaran luego o no. Canteranos como Álex Zalaya y Alberto Soro, o nativos de la ciudad como Manu Morlanes, que partió a las inferiores del Villarreal, compartieron vestuario y campo de entrenamiento con Marcén.

Segunda RFEF y fútbol regional

Tras cuatro años de desarollo en el Deportivo Aragón, sobre todo si se cuentan las temporadas 18/19 y la 19/20, en las que disputó un total de 54 partidos, terminó contrato y se mudó a Calahorra a seguir forjándose en la banda izquierda. Apenas estuvo un curso completo en el que llegó a disputar 12 encuentros, pero su paso por el conjunto turolense le sirvió para estrenarse en la edición de Copa del Rey en el año 2021 contra el Atlético Baleares, estando 82 minutos sobre el césped (empataron a uno y fueron eliminados en penaltis).

Apenas llegó el mercado invernal puso rumbo al Izarra, club navarro con el que jugó Segunda RFEF el primer semestre de 2022 en el que logró marcar el primer gol en una división semiprofesional de fútbol en 15 partidos. Fue contra el CF Ardoi.

Javier Marcén durante un encuentro en su etapa en el Calahorra / Rafa Laguna

Después de eso se fue gratis al CD Ebro, donde tuvo probablemente su mejor año en cuanto a nivel futbolístico, tras disputar 24 partidos con el club de La Almozara y marcar dos tantos aún ocupando posiciones defensivas. Otro movimiento efímero al Brea, equipo de la misma categoría, en la que desgraciadamente se rompió los cruzados en enero de 2024.

Tuvo que pasar por una larga recuperación hasta volver a ponerse las medias, aunque sería tras materializarse el sexto traspaso en toda su carrera deportiva con Zuera como destino. Más de un año después de caer, Marcén corría otra vez por la banda izquierda. Jugaría un total de 10 partidos con el conjunto zaragozano, hasta que esta pasada temporada volvió a su tierra natal, a su casa, para encontrarse con una versión mejorada de sí mismo: fichó por el Leciñena, pueblo cuyo estos días ha sido azotado por un terrible incendio.

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27 encuentros y 14 goles en Segunda Regional B para quedar séptimos en liga y, sobre todo, volver a disfrutar de este deporte. La vida da muchas vueltas, pero a Javi Marcén siempre le quedará en el recuerdo lo que fue entrenar tanto con el Real Zaragoza como con la Selección sub-19. Y si al final este ciclo le ha devuelto al lugar donde nació, será otra bonita forma de continuar con su historia.