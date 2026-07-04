Los dos exjugadores del Real Zaragoza que han jugado con el portero estrella del Mundial: "La gente ya conoce Cabo Verde"

"Todo el mundo ya sabe donde está Cabo Verde". Esta ha sido la frase con la que Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, se ha despedido del Mundial 2026. Una de las sensaciones del campeonato ha puesto el broche final a la participación de su país tras ser eliminado esta noche por la Argentina de Leo Messi. El combinado caboverdiano igualó hasta en dos ocasiones la ventaja de la selección sudamericana para caer en la prórroga (3-2).

Cabo Verde se despide del Mundial con la cabeza bien alta. Dos de las últimas campeonas del torneo (España y Argentina), además de Uruguay y Arabia Saudi, han sido incapaces de ganar al conjunto africano en los 90 minutos, algo más si contamos los largos añadidos. Tardaremos poco en ver la gesta que ha conseguido la selección africana liderada por Vozinha en las grandes pantallas. Siendo un archipiélago volcánico de poco más de medio millón de habitantes, Cabo Verde logró formar un equipo de futbolistas, algunos no son profesionales, para caer de pie en la Copa del Mundo.

Vozinha y su relación con dos ex del Real Zaragoza

Vozinha comenzó el Mundial sin equipo tras acabar contrato con Chaves (Portugal), consiguió llegar a los 20 millones de seguidores en Instagram (antes del partido contra España tenía 50.000) y sus paradas ante los mejores jugadores del universo fútbol están dando la vuelta al mundo. Incluso la organización del Mundial le otorgó el premio a mejor jugador del partido contra la selección de Luis de la Fuente tras su siete intervenciones, alguna va directa a las mejores del torneo, que impidieron a los delanteros de la 'roja' empezar con tres puntos el torneo.

Vozinha, con la bandera de Cabo Verde / Lavandeira Jr / EFE

Vozinha empezó el Mundial sin equipo. "Quiero expresar mi profunda gratitud al Chaves por la confianza demostrada a lo largo de estos dos años de contrato. Fue un honor representar este gran club, vestir esta camiseta y dar siempre mi mejor versión dentro y fuera del campo. Vuestro apoyo, dedicación y profesionalismo fueron fundamentales para que esta experiencia sea tan especial", escribió el portero de Cabo Verde en una publicación el pasado 1 de junio.

Aunque pueda resultar cómico, el portero africano guarda una relación con el Real Zaragoza. Vozinha lleva dos temporadas seguidas compartiendo vestuario en Chaves con dos exjugadores zaragocistas. Sin ir más lejos, en la temporada que acaba de concluir, Bikoroa ha sido compañero del meta caboverdiano en la segunda liga de Portugal. "Qué partidazo, hermano", escribió el centrocampista internacional con Guinea Ecuatorial tras la exhibición de su compañero en el encuentro contra España.

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Vozinha, que a sus 40 años se encuentra sin equipo tras acabar contrato el pasado mes, coincidió en su primera temporada en Chaves con un canterano del Real Zaragoza que actualmente está jugando en Rumanía. Alberto Sorto estuvo media temporada, desde enero de 2025 hasta mayo del mismo mes, defendiendo los colores del Chaves. Su actual club, el Dinamo de Bucaresti, le cedió al equipo portugués. El de Ejea de los Caballeros ya conocía la competición portuguesa tras su paso por el Vizela.