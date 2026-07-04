Un exzaragocista e internacional con España emprende una aventura exótica en Honduras
Afronta su primera experiencia en el banquillo fuera de España
Un exzaragocista e internacional con la selección española de fútbol emprende su primera aventura exótica lejos de España como entrenador.
Juanfran García, lateral izquierdo del conjunto blanquillo entre 2006 y 2008, cuando descendió con el club aragonés a Segunda División, es nuevo entrenador del Atlético Independiente Siguatepeque de la Primera División de Honduras.
El conjunto centroamericano anunció oficialmente su incorporación con el siguiente comunicado: "Este día anunciamos la llegada del estratega Juan Francisco García "Juanfran" como nuevo entrenador del Club Atlético Independiente de Primera División. Con una destacada trayectoria como jugador en clubs como Levante, Valencia, Celta de Vigo, Ajax, Beşiktaş y AEK Atenas, además de representar a la Selección de España en el Mundial de Corea-Japón 2002. Como entrenador ha formado parte de proyectos en Aston Villa (Scout), CD Lugo, Ponferradina y Arenteiro. Bienvenido al altiplano central! Vamos juntos por grandes objetivos".
Juanfran aseguró que "es un honor poder anunciar mi primera experiencia a nivel Internacional como DT y quiero agradecer al Club Independiente Siguatepeque que haya confiado en mi persona para este bonito y apasionante proyecto deportivo… Nos vemos pronto…".
Sí que será su primera experiencia fuera de España como técnico, pero no como jugador, ya que el valenciano jugó en el Besiktas turco y el Ajax de Ámsterdam neerlandés antes de firmar por el Real Zaragoza. Y, cuando salió del club aragonés, se marchó al AEK de Atenas griego.
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