El exzaragocista y miembro del cuerpo técnico de Gabi que asume el banquillo del Cuarte

De exzaragocista a exzaragocista. El CD Cuarte, que no pudo conseguir en ascenso a Segunda RFEF tras un año invicto al caer eliminado por el Badajoz en la eliminatoria final de la promoción, anunció ayer que el entrenador artífice de esa gran temporada, Javi Álamo, y que había sido en los dos cursos anteriores segundo técnico deja esa plaza que coge otro ex del Real Zaragoza, Chus Herrero, que finalizó su etapa como jugador precisamente en el Cuarte, en 2024, donde jugó en su última temporada en activo.

"Javi Álamo no continuará al frente del primer equipo tras una un año como primer entrenador y dos años como segundo. Récord de imbatibilidad, temporada completa sin perder y mejor clasificación histórica del club. Siempre serás uno de nosotros", anunció en un tuit el conjunto zaragozano antes de confirmar a su sustituto. "Vuelve a casa tras dos temporadas en los banquillos del Real Zaragoza y la UD Barbastro. Exjugador y capitán de nuestro club, llega para liderar el barco esta temporada. Tu suerte será la nuestra, Chus".

Herrero colgó las botas en junio de 2024 tras más de 20 años de carrera, con un importante pasado como zaragocista, ya que estuvo 14 temporadas, cuatro de años en el primer equipo debutando con Víctor Muñoz en 2005 y jugando 54 partidos oficiales. Tras su retirada, ejerció como director deportivo de la UD Barbastro, logrando la permanencia en Segunda RFEF pero no se resistió a la llamada de Gabi en julio de 2025, con el que había coincidido dos años en el equipo zaragocista, entre 2007 y 2009 y con el que le une una gran amistad.

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Fue asistente del entrenador del Real Zaragoza desde la pretemporada (Gabi había llegado en marzo para lograr la permanenia en la 24-25) hasta que el 18 de octubre se produjo el despido del cuerpo técnico y de Gabi para que llegara Sellés al banquillo y con el equipo en descenso. Chus Herrero siempre ha creído que su sitio está en el banquillo y ahora se estrenará como primer entrenador y en busca de lograr un ascenso a Segunda RFEF que al Cuarte de Javi Álamo se le resistió para escaparse en los últimos minutos: "Me veo más en el día a día de estar con el futbolista y en este sentido me llena más, porque vives el momento de los entrenamientos y de los partidos y en esto me veo más y me gusta más que lo que implica una dirección deportiva", decía hace un año tras llegar al cuerpo técnico de Gabi. Ahora, es el momento.