Jokin Gabilondo, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Estoy muy orgulloso y con mucho hambre, la puerta del Zaragoza no se abre todos los días"

Jokin Gabilondo llega al Real Zaragoza "con mucho hambre" y con ganas de empezar "ya". El nuevo lateral derecho del conjunto aragonés, cuya incorporacion hizo el club oficial este viernes para las dos próximas temporadas, se muestra "muy orgulloso" de recalar en una ciudad y un club "de los que me han hablado maravillas".

El vasco promete entrega "desde el primer día" y asegura que la oferta del Zaragoza era prácticamente irrechazable. "Era una oportunidad única, la puerta del Zaragoza no se abre todos los días, así que vengo con muchas ganas de dar todo tras una temporada difícil para mí".

Para Gabilondo, la exigencia de la grada ayudará a conquistar el reto. "Queremos demostrar que vamos a por el reto. El Zaragoza tiene una afición muy grande y su respaldo será clave para conseguirlo. Nosotros estamos con muchas ganas", reitera el defensa, que promete, en este sentido, que "vamos a luchar por este club desde el primer día para devolverle a un lugar algo más cerca de lo que merece. Es un desafío exigente que afrontamos con muchas ganas".