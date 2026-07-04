Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Spa RanillasReal ZaragozaPlaza del PilarCarreteras AragónPersonaje semanaRomeo Santos
instagramlinkedin

Jokin Gabilondo, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Estoy muy orgulloso y con mucho hambre, la puerta del Zaragoza no se abre todos los días"

El lateral vasco, entusiasmado por recalar en un club y una ciudad "de los que me han hablado maravillas"

Gabilondo, nuevo fichaje del Real Zaragoza.

Gabilondo, nuevo fichaje del Real Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Jokin Gabilondo llega al Real Zaragoza "con mucho hambre" y con ganas de empezar "ya". El nuevo lateral derecho del conjunto aragonés, cuya incorporacion hizo el club oficial este viernes para las dos próximas temporadas, se muestra "muy orgulloso" de recalar en una ciudad y un club "de los que me han hablado maravillas".

El vasco promete entrega "desde el primer día" y asegura que la oferta del Zaragoza era prácticamente irrechazable. "Era una oportunidad única, la puerta del Zaragoza no se abre todos los días, así que vengo con muchas ganas de dar todo tras una temporada difícil para mí".

Noticias relacionadas y más

Para Gabilondo, la exigencia de la grada ayudará a conquistar el reto. "Queremos demostrar que vamos a por el reto. El Zaragoza tiene una afición muy grande y su respaldo será clave para conseguirlo. Nosotros estamos con muchas ganas", reitera el defensa, que promete, en este sentido, que "vamos a luchar por este club desde el primer día para devolverle a un lugar algo más cerca de lo que merece. Es un desafío exigente que afrontamos con muchas ganas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: 'No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido
  2. El Sabadell, muy enfadado con el Real Zaragoza por el caso Diego Fuoli: 'He hablado con Lalo y le he dicho que no me ha gustado nada
  3. El goleador uruguayo que formó el Escalerillas, llamó la atención de Lalo Arantegui y espera al Real Zaragoza en Primera RFEF
  4. Otra salida en la plantilla del Real Zaragoza: el Andorra es el destino de Juan Sebastián
  5. Adiós al sueño del Real Zaragoza con Diego Fuoli: el portero comunica al Sabadell que se queda
  6. Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
  7. El Real Zaragoza reserva a Fuoli un contrato por cuatro temporadas
  8. Los fichajes de Escudero y Gabilondo y los remates ganadores de la plantilla del Real Zaragoza

Jokin Gabilondo, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Estoy muy orgulloso y con mucho hambre, la puerta del Zaragoza no se abre todos los días"

Jokin Gabilondo, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Estoy muy orgulloso y con mucho hambre, la puerta del Zaragoza no se abre todos los días"

El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo

El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo

Un pellizco más por Álex Gomes en su traspaso al Venezia: dos millones de euros y bonus para el Real Zaragoza y 5 años de contrato

Un pellizco más por Álex Gomes en su traspaso al Venezia: dos millones de euros y bonus para el Real Zaragoza y 5 años de contrato

Sergio Pellicer 'bendice' el fichaje de Jokin Gabilondo por el Real Zaragoza: "Es un acierto al 100%, va a sumar en todo, dentro y fuera del campo"

Sergio Pellicer 'bendice' el fichaje de Jokin Gabilondo por el Real Zaragoza: "Es un acierto al 100%, va a sumar en todo, dentro y fuera del campo"

Jokin Gabilondo ya es el séptimo refuerzo del Real Zaragoza en Primera RFEF

Jokin Gabilondo ya es el séptimo refuerzo del Real Zaragoza en Primera RFEF

Lalo Arantegui, Alex Gomes y el Real Zaragoza de los jugadores que quieran estar en el Real Zaragoza

Otra salida en la plantilla del Real Zaragoza: el Andorra es el destino de Juan Sebastián

Otra salida en la plantilla del Real Zaragoza: el Andorra es el destino de Juan Sebastián

El Real Zaragoza confía en que Ander Herrera empiece la pretemporada

El Real Zaragoza confía en que Ander Herrera empiece la pretemporada
Tracking Pixel Contents