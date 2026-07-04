Sergio Pellicer 'bendice' el fichaje de Jokin Gabilondo por el Real Zaragoza: "Es un acierto al 100%, va a sumar en todo, dentro y fuera del campo"

De las tres temporadas que Jokin Gabilondo militó en el Málaga casi dos y media estuvo a las órdenes de Sergio Pellicer, entrenador artífice del ascenso de Primera RFEF a Segunda, con el nuevo jugador zaragocista como fijo en el costado derecho de la zaga y que, tras lograr la permanencia en la categoría de plata en la 24-25, fue destituido después de 14 citas en la última campaña, la del ascenso malaguista a la élite de la mano de Juanfran Funes. “Me parece un acierto al 100% del Real Zaragoza, puesto que firmar futbolistas que rindan en el césped y que además aporten en el grupo es esencial en cualquier categoría. Jokin, que no quepa duda, va a sumar en todo, dentro y fuera del campo”.

"A nivel personal es top, muy compañero, siempre dispuesto a ayudar y a generar buen ambiente en el grupo. Es de esa gente que se hace querer"

Esas cualidades humanas le convirtieron en un jugador muy querido en el vestuario, como se demostró al hacerse oficial su marcha tras no renovar su contrato hace solo unos días. “A nivel personal es top, muy compañero, siempre dispuesto a ayudar y a generar buen ambiente en el grupo. Es de esa gente que se hace querer y creo que en el éxito del Málaga en estos años también ha tenido mucho que ver el contar con muchos futbolistas de ese estilo, que suman mucho en el vestuario”, reflexiona Pellicer, destacando que Jokin aportó en el grupo tanto cuando le tocó jugar como cuando lo hizo mucho menos, en las dos últimas temporadas sobre todo.

"Es un lateral profundo y vertical, logra repetir esfuerzos de alta intensidad para llegar a zonas ofensivas y que tiene capacidad en ataque. Se maneja muy bien con espacios amplios"

¿Y las cualidades de este nuevo defensa zaragocista de 27 años? En ataque, el míster castellonense las desgrana con contunencia: “Es un lateral profundo y vertical, logra repetir esfuerzos de alta intensidad para llegar a zonas ofensivas y que tiene capacidad en ataque. Se maneja muy bien con espacios amplios, se incorpora desde segunda línea por esa capacidad física que posee en alta intensidad. Te da mucha continuidad en esa faceta ofensiva”, explica el entrenador de Nules, ahora sin equipo y que ha desarrollado una gran parte de su periplo en el banquillo en el club de Martiricos.

Añade sobre el séptimo refuero del verano en el equpo zaragocista que “en espacios reducidos también te da rendimiento, apoya mucho al extremo y en Primera RFEF formó una muy buena sociedad en la banda con David Larrubia, se entendían muy bien, aunque en las dos temporadas últimas ha jugado menos, sobre todo por la explosión de Puga y la aportación de Rafita”, explica.

"Defensivamente es difícil de desbordar, intenso, muy concentrado y que tácticamente ayuda también mucho en las coberturas y en las ayudas, porque está muy habituado a ese puesto"

“En defensa es un futbolista difícil de desbordar, intenso, muy concentrado y que tácticamente ayuda también mucho en las coberturas y en las ayudas, porque está muy habituado a ese puesto. Hay que tener en cuenta que la Primer RFEF es diferente a la Segunda División, exige cosas distintas en defensa y Jokin conoce bien cómo se juega en esta Liga”, completa en el análisis Pellicer, destacando también la capacidad como profesional del lateral guipuzcoano, que “segurísimo va a ofrecer competitividad en el puesto y eso hace crecer al equipo. Para mí es lateral derecho en línea de cuatro, creo que es donde más rendimiento puede dar”.

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La madurez y la presión

Y hay un último factor a tener en cuenta para el exentrenador del Málaga, que sabe que Gabilondo llega a un Zaragoza necesitado y con máxima exigencia por recuperar su sitio en el fútbol español, lo que también pasó cuando fue al conjunto andaluz para jugar en Primera RFEF: “Ha madurado en esta etapa allí, en el entorno de una plaza de peso, con la presión que conlleva y ese contexto lo va a tener como mínimo igual en el Zaragoza, que es un sitio muy similar en esa faceta. Está preparado para asumir ese reto, todos jugadores no valen para vestir esa camiseta que le toca ahora pero Jokin sin duda cumple ese requisito”.