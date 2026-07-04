Víctor Mingo está a un paso del Oviedo y, aunque salga cedido, el Real Zaragoza no ha reabierto esa vía

El Oviedo se va a hacer con el fichaje del goleador del Arenteiro Víctor Mingo, ya que la operación está muy avanzada para que vaya al club carbayón tras obtener el delantero madrileño la carta de libertad después del descenso administrativo por impagos del club gallego a Tercera RFEF. El ariete, que tenía posibilidades en el extranjero y que apuntaba hacia ellas tras ser objetivo del Real Zaragoza, podría ser cedido por la entidad oviedista a un equipo de Primera RFEF, pero fuentes de su entorno aseguran que la idea es que se quede en el Oviedo y que como mínimo haga la pretemporada.

El conjunto asturiano, que acaba de bajar de Primera, evaluará entonces, hacia el final del mercado veraniego, si realizar ese préstamo a Primera RFEF, que no está decidido ni mucho menos, aunque en todo caso el Zaragoza ya perdió la pista del jugador hace semanas y no se han retomado los contactos, por lo que el cambio de estatus actual no reactivaría esa vía, que se descartó cuando el Arenteiro ejecutó el año opcional que tenía antes del descenso de Primera a Segunda RFEF, este por motivos deportivos. Sin embargo, tras bajar a la quinta categoría ha tenido que dar la carta de libertad a los jugadores con contrato, Mingo entre ellos, que se ha marchado perdonando cantidades adeudadas.

Víctor Mingo era uno de los jugadores preferenciales de la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui para reforzar el puesto de delantero centro, pero ahora hay otras vías abiertas, con la preferencial en Jesús de Miguel (Tenerife) y otras que se han tanteado sin suerte, como Álvaro García, Varo, (Castellón). Este pasado curso ha anotado 12 goles y dado dos asistencias con el Arenteiro, equipo que descendió como colista a Segunda RFEF, y además del Zaragoza tenía el interés de equipos de la categoría de plata como el Granada, Cádiz, Eldense, Tenerife, Albacete o Ceuta y opciones claras en el extranjero, pero el Oviedo, donde su nuevo director deportivo, David Fernández, conoce muy bien al futbolista, ha apostado fuerte y se va a llevar al ariete.

Formado en el Getafe, el ariete madrileño, de 22 años, llegó a la cantera del RCD Espanyol en julio de 2024 procedente del Illescas de Segunda Federación, donde había anotado 27 goles en dos temporadas. Al Arenteiro arribó el punta madrileño el verano pasado, firmando por una sola temporada tras dejar el filial del Espanyol. Es un delantero de referencia, un nueve, fuerte físicamente y que va bien por alto.