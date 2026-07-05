El adiós de Juan Sebastián. "Estoy convencido de que nos volveremos a encontrar"

Juan Sebastián pone con su salida al Andorra, con el que firma por dos temporadas y otra opcional en un traspaso a coste cero por objetivos, final a 12 años de zaragocista, ya que llegó a la Ciudad Deportibva en edad infantil, en el 2014, en concreto y desde entonces ha militado en las diferentes categorías para llegar al primer equipo en la 23-24, ser cedido al Alcorcón en la siguiente y vivir una sola temporada, la pasada, con dorsal profesional de la primera plantilla en el Real Zaragoza. A todo eso y a los 24 años pone punto y final el canterano zaragocista, que seguirá en la categoría de plata que pisó de blanquillo.

La despedida de Juan Sebastián en Instagram. / INSTAGRAM

"No es una decisión sencilla pero ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Seguiré trabajando, convencido de que nos volveremos a encontrar, con la certeza de que no hay nada más bonito que triunfar en el equipo de tu ciudad", asegura el lateral zaragozano en Instagram, teniendo en cuenta que empezó el curso pasado como titular con Gabi, que después apostó por Francho y con Sellés el habitual fue Aguirregabiria. Así, el canterano disputó 24 partidos de Liga, con 14 tituaridades, con otros dos más en Copa, donde anotó su único gol con la camiseta zaragocista del primer equipo, ante la Mutilvera.

"Siempre he soñado con vestir la camiseta del equipo de mi ciudad, y no quisiera que una temporada tan complicada dejase ese sueño en el olvido"

"12 años vinculado al club de mi vida, solo encuentro palabras de agradecimiento para resumir todo lo vivido desde que llegué siendo un niño de once años a la Ciudad Deportiva. Gracias a todas esas personas que me han acompañado durante este camino, especialmente a mi familia y a esas amistades que surgieron del fútbol y durarán para toda la vida", empieza diciendo Juan Sebastián, que también asegura que "siempre he soñado con vestir la camiseta del equipo de mi ciudad, y no quisiera que una temporada tan complicada dejase ese sueño en el olvido.

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"Gracias siempre @realzaragoza", finaliza en su despedida el ya exjugador zaragocista.