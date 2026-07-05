El exzaragocista que deja el puesto de director deportivo del club más importante de Libia

El exjugador del Real Zaragoza Jorge López Montaña dejó esta semana su cargo como director deportivo del Al Ittihad de Trípoli, el equipo más importante de Libia y un puesto que ocupaba desde diciembre de 2025. El exfutbolista ha permanecido solo seis meses, ya que ha declinado la opción de continuar en ese club, por el que firmó hasta el pasado 30 de junio. La gerencia del club libanés tenía en mente incorporar a un director deportivo español y le consultó a Jorge López, que aceptó el reto en diciembre, aunque la experiencia no ha sido lo positiva que esperaba y el ejecutivo no ha tenido todas las posibilidades para desarrollar el trabajo que esperaba hacer, por lo que declinó continuar al acabar su contrato.

Jorge López, que triunfó como jugador en el Valencia, llegó al Zaragoza tras el descenso en 2008 procedente del Racing de Santander. Estuvo tres años en La Romareda, con un ascenso y dos permanencias agónicas en la élite, y colgó las botas en 2014. Siempre ha dicho que en esos tres años en el Zaragoza se sintió muy cómodo en la ciudad y en el equipo y guarda un gran recuerdo.

Opción en el Zaragoza

Después de su retirada como futbolista, fue secretario técnico del Valencia y director deportivo de su Academia, encargado del Mestalla, el filial che, además de trabajar en Ucrania, en el Kryvba, que tuvo que abandonar en 2022 tras estallar la guerra en ese país, para después ser llamado por el exfutbolista del Atlético Juanfran Torres para llegar al Intercity.

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En mayo pasado, ese tándem formado por el exjugador rojiblanco y por Jorge López estuvo en la terna para llegar al Zaragoza si la vía de Txema Indias no se acababa dando por las dificultades para la salida de este en el Leganés, pero finalmente el donostiarra dejó el conjunto madrileño y llegó al puesto a principios de junio.