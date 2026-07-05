La FIFA comunica a Andrada que tiene que cumplir los ocho partidos de sanción que le restan

De momento, no hay perdón en su regreso a México, al Monterrey, de cara al Clausura que empieza el 19 de julio ante el Santos, para Esteban Andrada tras el puñetazo a Pulido en el derbi en el Huesca. La FIFA ha notificado al meta la decisión de conceder la extensión mundial de la sanción por 13 partidos (de los cuales restan 8 por cumplir) y por ahora no puede jugar en las ocho citas iniciales de esa competición, teniendo en cuenta que la decisión de Matías Almeyda, nuevo técnico de Rayados, es que el arquero se quede en ese equipo tras su cesión en el Real Zaragoza y cumpla el año de contrato que le resta.

La batalla jurídica, en manos del abogado Juan de Dios Crespo, del ya exmeta zaragocista se centra ahora en dos frentes. De un lado, en España está pendiente de la decisión del Tribunal Adminsitartivo del Deporte, del que se esperaba un dictamen la semana pasada y aún no ha llegado. Presentó el recurso hace un mes y no debería tardar ya por lo ue probablemente se dé en estos días. Andrada fue sancionado por el Comité de Disciplina con 12 partidos por ese puñetazo a Pulido en el derbi y otro encuentro más por la doble amarilla que vio ese día. De ellos, cumplió 5 en España, en los choques ante Granada, Valladolid, Sporting, Las Palmas y Málaga.

El portero, a titulo individual y sin que el Zaragoza lo hiciera con las alegaciones al acta de ese día de Arcediano Monescillo, presentó recurso ante el Comité de Apelación, que fue desestimado. Tanto Disciplina como Apelación pertenecen a la Federación Española y el TAD es del Consejo Superior de Deportes, que ahora se tiene que pronunciar sobre si anula o reduce ese castigo. O si lo mantiene, claro está.

La otra batalla juridica ya se instala en la FIFA, donde ahora la idea es acudir al Comité de Apelación de este organismo federativo y, si es necasario, acudir al TAS para en última instancia ir a la justicia ordinaria. Hay que tener en cuenta que esos castigos por sanciones de larga duración se han mantenido al cambiar la competición el futbolista a otro país solo en casos de doping, falsificación documental o amaño de encuentros y en ninguno de esos supuestos está el caso de la agresión de Andrada.

Además, Rayados tiene un precedente cuando fichó en 2022 a Sergio Canales, que tenía una sanción por cumplir en el Betis de tres partidos que le impusieron por una expulsión en un choque ante el Cádiz por la que fue sancionado con cuatro encuentros y los que le quedaban pendientes no los cumplió en Monterrey tras acudir el jugador a la justicia ordinaria.