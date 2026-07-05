La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias

Para lo bueno y para lo malo, mucho más en lo segundo, los contextos de Txema Indias en la temporada pasada y de Lalo Arantegui en la actual, en el inicio de ambos proyectos, han tendo diferencias, empezando por escenario distinto que supone la Primera RFEF que afronta Lalo en el Real Zaragoza, con menor potencial económico y peor tesitura global que la categoría de plata del año pasado, donde Indias dispuso del límite salarial más alto de esta etapa en Segunda, con 12,8 millones en la actualización de enero tras exceder en la ventana estival el presupuesto, por los entre 5 y 6 que maneja el actual responsable. Sin embargo, la diferencia entre el verano pasado y el actual se constata en un dato. El 6 de julio, que el calendario marca este lunes, el ejecutivo donostiarra sellaba su primer fichaje, Sebas Moyano, mientras que su sustituto lleva siete refuerzos.

Así que a estas alturas la distancia es sideral, porque a las siete llegadas, de Raúl Pereira, con un acuerdo de traspaso con el Cádiz, y con la carta de libertad del meta Anartz Peña (Arenas), Peter Ademo (Sheriff Tiraspol), Jaume Jardí (Nástic), Rubén Díez (Ceuta) y las más recientes de Sergio Escudero (Deportivo) y Jokin Gabilondo (Málaga) se le añaden el regreso más que avanzado de Ander Herrera, tras rescindir en Boca Juniors, que todo apunta a que se acabará por producir y hasta si se quiere la operación al final rota del portero Diego Fuoli pero cerrada con el meta aragonés, con un contrato de cuatro años, y que el ascenso del Sabadell y el enfado del cuadro arlequinado convirtieron en imposible.

Ha tenido más tiempo el ejecutivo zaragozano, pero mucha menos capacidad económica y sobre todo menos argumentos para convencer a los futbolistas de salir del profesionalismo y jugar en Primera RFEF, con la negativa de muchos intentos de fichaje

Lalo es verdad que llegó en marzo (Indias lo hizo a principios de junio), pero ha tenido que trabajar en dos escenarios, el de la permanencia en la categoría de plata que no se dio y el de Primera RFEF, este con menos posibilidades económicas, muchas menos de hecho. Y, sobre todo, con un contexto menos atractivo para los jugadores, que normalmente ya les cuesta bajar de la élite a Segunda, pero mucho más si tienen que salir del profesionalismo para llegar a Primera RFEF. De hecho, el Zaragoza de Lalo ha intentado no pocos fichajes que de momento se han quedado en nada o, los más, han sido definitivamente descartados por esa negativa a dejar la categoría de plata y con la esperanza de encontrar un hueco en esa competición antes de bajar a la de bronce.

Indias fue el candidato claro de la propiedad cuando a mediados de marzo despidió a Juan Carlos Cordero, junto con Miguel Ángel Ramírez, pero tardó casi tres meses en llegar por la desvinculación del Leganés y tuvo que aceptar la imposición de la continuidad de Gabi en el banquillo. El entrenador madrileño bajo ningún concepto habría tenido opciones si a Indias se le hubiera dejado decidir el míster entonces, por lo que el proyecto ya nació mal parido, pero el director deportivo donostiarra tardó un mundo en empezar a configurar los refuerzos de la plantilla.

Lalo quiere tener un 70% de la plantilla al empezar la pretemporada ya cerrada y con Indias llegaron solo dos refuerzos para iniciar el trabajo

Sebas Moyano fue el primero y Tachi, tres días después, el segundo, los dos únicos fichajes que tenía Gabi cuando el equipo echó a andar el 11 de julio del año pasado. Este año empezará a sudar el 20 y la Liga en Primera RFEF arranca en el último fin de semana de agosto con la visita al Nástic en Tarragona, en lugar de a mediados de ese mes ante el Sanse que lo hizo el año pasado. En todo caso, Ibai va a tener muchos más refuerzos en el inicio del trabajo. De hecho, la idea de Lalo es que esté en torno al 70-80% de la plantilla ya cerrada, teniendo en cuenta que restan no menos de ocho incorporaciones que añadir a las siete ya cerradas.

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Indias apuró mucho más las operaciones en el mercado tras esas dos iniciales de Moyano y Tachi. Fueron cayendo poco a poco desde finales de julio hasta mediados de agosto Radovanovic, Valery, Pomares, Paulino o el portero Adrián para que en el tramo final llegara Insua y, en el último día del mercado, hasta cuatro refuerzos, el meta Andrada, Kenan Kodro, Paul Akouokou, que estuvo todo el verano mareando al Zaragoza, y Aguirregabiria. Una planificación de doce refuerzos y trece salidas veraniegas que fue claramente fallida como tantas otras cosas en la temporada pasada.