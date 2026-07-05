De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad

"Es importante que el talento se quede aquí", dijo el todavía presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, a su llegada con la nueva propiedad, Real Z LLC, en mayo de 2022, hablando aquel día también de Primera División y hasta de Europa. La academia, como ha denominado desde entonces a la Ciudad Deportiva, ha seguido generando talento estos años, pero el que ha llegado al primer equipo se ha seguido traspasando, como las ventas ya cerradas de Juan Sebastián, a coste cero, al Andorra y de Álex Gomes por dos millones más bonus al Venezia o la del curso pasado de Marcos Luna al Almería, o el que llegaba pujante de la anterior etapa, sobre todo Iván Azón (Como) y Alejandro Francés (Girona), pero también Marc Aguado (Elche), Clemente (Las Palmas) o Puche (Arouca).

En esa lista, integrada por ocho jugadores y con más de ocho millones de euros en traspasos, sin contabilizar las variables que tenían algunas de esas operaciones, no se incluyen las salidas de canteranos que pisaron el primer equipo desde 2022 y se fueron con la carta de libertad, con Jaime Vallejo como último exponente, pero también Vaquero, Borge, Ángel López... Y, además, hay que tener en cuenta que el traspaso está sobre la mesa con Liso, tras su cesión en el Getafe, y que también puede salir en este verano Saidu, que de momento cuenta con el interés de algún equipo inglés y está en el radar del Almería.

La Fundación tuvo que cuadrar cuentas traspasando canteranos, como Jesús Vallejo (junto a Darío Ramos) y Soro al Real Madrid, Pep Biel al Copenhague, Pombo, opción de compra mediante, al Cádiz, o Guti al Elche, en operaciones que en su conjunto supusieron casi 20 millones

La Fundación Zaragoza 2032, la anterior propiedad que permaneció entre 2014 y 2022, tuvo que vender a los mejores canteranos para cuadrar cuentas: Jesús Vallejo (junto a Darío Ramos) y Soro al Real Madrid, Pep Biel al Copenhague, Pombo, opción de compra mediante, al Cádiz, o Guti al Elche, en operaciones que en su conjunto supusieron casi 20 millones. Sin embargo, la actual, Real Z LLC, ha reducido la deuda a menos de 40 millones, ha ampliado el capital hasta los 49,015, a la espera de la anunciada ampliación de 20 millones y que suscribirán Jorge Mas y Juan Forcén, pero sigue traspasando su talento. Y lo hace a un precio más bajo que los anteriores dueños porque el equipo deportivamente se ha devaluado mucho para dar con sus huesos en Primera RFEF.

Clemente inaugura la lista

Clemente, en el verano de 2020, abrió el cupo de esos ocho traspasos, con un acuerdo a coste cero con Las Palmas y reservando el Zaragoza el 10% de su pase entonces. Curiosamente, el central regresó cedido en 2024 y no se asentó para volver a Las Palmas y ahora vivir su mejor momento tras un gran curso y renovado hasta 2029. Mientras, Miguel Puche, un año después, se fue al Arouca portugués, donde sigue, por un acuerdo de traspaso y reservándose el Real Zaragoza la mitad de su pase.

Clemente y Puche, y ahora lo hará Juan Sebastián, dejaron el Zaragoza en acuerdos de traspasos a coste cero y Marc Aguado lo hizo en el intercambio con Guti

La primera venta que supuso una cantidad importante en las arcas fue la de Alejandro Francés al Girona en 2024, por 3,5 millones más otro medio millón en variables, además de la plusvalía del 10% de un futuro traspaso. Francés, que ha jugado en Champions con el Girona, ha descendido con el equipo catalán y en principio va a seguir allí. Mientras, en enero de 2025 Iván Azón se marchó al Como 1907, que pagó dos millones y pactó otro medio millón más en variables que no se han cumplido. El ariete ha estado cedido en el Ipswich Town en la Championship, que no ejecutó la compra tras subir a la Premier y ha regresado al conjunto italiano. En la ventana invernal de 2025 también se marchó Marc Aguado al Elche como moneda de cambio en el traspaso de Raúl Guti. El canterano, que estuvo cedido otros años en el Andorra, subió a Primera y es casi fijo y clave para Eder Sarabia.

Marcos Luna puso rumbo al Alnería hace doce meses con una acuerdo de casi 900.000 euros, unos 700.000 de ellos de carácter fijo, ya que entre Gabi y Txema Indias le abrieron la puerta y ahora llegan los dos traspasos, cerrados y a expensas solo de ser oficiales, de Juan Sebastián al Andorra y Álex Gomes al Venezia.

Liso, traspaso o nueva cesión

Adrián Liso, como parte de la llegada de Gabi en marzo de 2025, se marchó cedido con opción de compra de tres millones por el 50% del pase que, tras una temporada en la élite del club azulón, no ha ejecutado, intentando negociar primero por todos los derechos económicos y después planteando una oferta muy baja que no llegaba a los 1,5 millones de euros. La idea del Zaragoza es traspasar en ese verano al extremo por ese valor que tiene en el mercado, por unos tres millones, pero no hay ofertas ni de lejos para eso por el momento y apunta a una nueva cesión con opción de compra. Mientras, en enero, Pau Sans se marchó cedido al KS Cracovia con una opción de un millón por el 80% del pase que el club polaco no ha ejecutado, ahora regresa para ser una pieza fundamental del Zaragoza de Ibai Gómez.