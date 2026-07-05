El Real Zaragoza anuncia el traspaso de Juan Sebastián al Andorra

El Real Zaragoza ha hecho oficial este domingo la salida de Juan Sebastián, que, como avanzó este diario, se marcha traspasado al Andorra en una operación a coste cero en la que el único pago se establece en función de la consecución de diversos objetivos. El club aragonés, en todo caso, conserva la mitad de los derechos del lateral de cara a un futuro traspaso a otro equipo.

"El Real Zaragoza y el FC Andorra han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Juan Sebastián al conjunto andorrano", anuncia la entidad blanquilla, que repasa la estancia del canterano desde que accedió, en la 14-15, a la Ciudad Deportiva en edad infantil. "Tras muchos años de trabajo y progresión dentro de la cantera blanquilla logró dar el salto al Deportivo Aragón en la campaña 2020/21.El debut de Juan Sebastián con el primer equipo llegó en la temporada 2023/24. Primero, en noviembre de 2023, en el encuentro de Copa del Rey frente al Atzeneta y, posteriormente, el 2 de junio de 2024, en la última jornada de LaLiga Hypermotion ante el Albacete Balompié", relata el Zaragoza.

La exitosa cesión al Alcorcón en la 24-25 le otorgó un lugar en la primera plantilla zaragocista la siguiente campaña "en la que disputó 26 encuentros entre Liga y Copa y anotó su primer gol en el fútbol profesional, en la Copa del Rey frente a la UD Mutilvera", recuerda el club, que desea a Juan Sebastián "muchos éxitos en el futuro".

Seguirá el defensa aragonés en Segunda, donde militará un Andorra que se ha impuesto al Burgos y a algún pretendiente más en la pugna por el canterano, al que firma por dos temporadas más otra opcional. El Burgos, con Michu como director deportivo, ya quiso a Juan Sebastián la temporada pasada.