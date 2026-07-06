La cantera y el lateral derecho en el Real Zaragoza: cuatro apuestas recientes de corto recorrido

Juan Sebastián ha puesto rumbo al Andorra tras solo un año con dorsal del primer equipo del Real Zaragoza y cuando la apuesta que parecía decidida en sus posibilidades hace solo 12 meses, al regresar de su cesión al Alcorcón, se ha diluido para abrirle la puerta como antes y en los últimos años ha pasado con Marcos Luna, Andrés Borge y, en menor medida, Ángel López. Los cuatro han sido productos de la Ciudad Deportiva y tras pisar el primer equipo se les ha abierto la puerta sin la menor dificultad para su adiós, que solo ha supuesto réditos en forma de traspaso en el caso de Luna y el Almería hace ahora un año.

Ángel López llegó a jugar cuatro partidos, tres de ellos de Copa, debutando en la eliminatoria ante el Mensajero, en la 21-22, con JIM y en la última temporada de la anterior propiedad. Al final de ese curso se decidió una cesión en el Calahorra donde el canterano, integrante del histórico Zaragoza que disputó la Youth League, dio un gran nivel en Primera RFEF para que a su regreso en el verano de 2023 no se ejecutara la ampliación por tres años que tenía en su contrato por tres años en una plantilla donde estaba Fran Gámez, irrumpieron Luna y Borge y en enero llegó Zedadka.

Borge y las lesiones

Y es que Borge, tras dos graves lesiones en diciembre de 2019 y justo un año después, consiguió en el inicio de ese curso hacerse por fin un buen hueco. Después de arribar desde Binéfar a la Ciudad Deportiva y ser integrante de aquel histórico juvenil que levantó el título de Liga y la Copa de Campeones además de disputar la máxima competición continental, el futbolista, un multiusos defensivo con tendencia al eje y al lateral derecho, sitio donde debutó con Víctor Fernández en Socuéllamos, en Copa, logró dar el salto y afianzarse en el primer equipo en la 23-24 con Fran Escribá. Esa temporada disputó, sobre todo en el tramo inicial, 11 partidos (sumó 12 en total de zaragocista), renovó en noviembre hasta 2027 en lo que parecía una clara apuesta para que en marzo de 2024 se volviera a romper el cruzado y un año después y tras estar cedido en el Arenteiro rescindiera.

Solo por Luna se ha obtenido un traspaso, de 700.000 euros al Almería, porque el de Juan Sebastián es a coste cero y solo por objetivos a futuro y Borge y Ángel se marcharon con la carta de libertad

Luna, el que más jugó

Marcos Luna, que entró en la Ciudad Deportiva en el Alevín B, es de estos cuatro canteranos el que más ha jugado, aunque tampoco en demasía,, 38 partidos oficiales tras debutar en la 22-23 y vivir una cesión de seis meses en el Real Unión de Irún. A su regreso, en el verano de 2024, la apuesta era firme en él para competir el puesto con el recién llegado Calero y logró desbancarle para que en enero se le renovara hasta 2029, como uno de los estandartes del proyecto. Hasta que llegó Gabi, que no dudó en abrirle la puerta en el verano pasado, donde el Almería pagó en torno a 700.000 euros por su fichaje, con unos 200.000 más en objetivos, para decir adiós al Zaragoza.

El cambio con Juan Sebastián

En ese adiós tuvo que ver el regreso de Juan Sebastián, que había debutado en el primer equipo en la 23-24 y al que se le ejecutaron los dos años de contrato, hasta 2027, tras volver del Alcorcón de una productiva estancia en forma de préstamo, ya que allí demostró su potencial. Gabi contaba con él y la polivalencia de Francho y la llegada de Aguirregabiria conformaban un lateral derecho donde el zaragozano iba a tener sitio. Y así fue de inicio.

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Juan Sebastián comenzó el curso pasado jugando, pero Francho primero y Aguirregabiria después le dejaron mucho menos espacio del previsto para disputar 26 partidos oficiales en esta temporada, 16 de titular, con un gol en Copa a la Mutilvera, y que la puerta se le haya abierto tras doce años en el club y 28 citas globales en el primer equipo rumbo al Andorra traspasado a coste cero y por objetivos mientras el Zaragoza renueva ese costado derecho. Ya ha fichado a Jokin Gabilondo y llegará otro futbolista más, en una zona donde la cantera produce recursos de apuestas demasiado cortas.