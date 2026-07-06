Pichu Atienza recuerda su paso por el Real Zaragoza: "Me sentí Sergio Ramos jugando allí, fue muy bonito"
El jugador cordobés, blanquillo en las temporadas 19-20 y 20-21, ha rememorado en una entrevista para 'Córdobadeporte' su trayectoria y el ascenso fallido durante el parón por el covid. "Fue algo soñado para mí, siempre tenía esa cosa de jugar en un grande", añade
"El momento más importante de mi carrera como jugador", así se ha referido Francisco Pichu Atienza a su pasado en el Real Zaragoza. El ya exfutbolista ha rememorado en una entrevista para 'Córdobadeporte' su trayectoria y su traspaso por 450.000 € desde el Numancia en la campaña 2019-20. El defensa central ha confesado que no se terminaba de creer la oferta, pero que en cuanto se materializó no dudó: "Fue algo soñado para mí, llevaba mucho tiempo esperando -relata-. Siempre tenía esa cosa de que quería jugar en un club grande con 20.000 personas apoyándote". "Me sentí Sergio Ramos jugando allí, fue muy bonito", ha bromeado.
Con menos alegría ha revivido el desenlace de la temporada: "Desgraciadamente, vino el covid porque antes estábamos segundos, no habíamos perdido en la segunda vuelta, el equipo llevaba una dinámica espectacular y todo indicaba que el equipo con esa dinámica iba a por el ascenso directo, pero postcovid fuimos un equipo totalmente diferente". Una mala racha que llevó al Real Zaragoza a quedar tercero, detrás del Cádiz y la SD Huesca, y "en el playoff llevando la dinámica que llevábamos era normal que pasara lo que pasó, que nos quedamos fuera, fue una pena", ha afirmado el que jugara 31 partidos de las 42 jornadas a las órdenes de Víctor Fernández en aquella temporada, si bien no disputó ningún partido de la promoción.
Mucho menos protagonismo tuvo en el año posterior cuando bajo el mando de tres entrenadores diferentes solo jugó 13 encuentros, condicionado por una lesión y los cambios en el banquillo zaragocista: "Empiezo jugando todos los partidos con Baraja, me lesiono, viene otro entrenador (Iván Martínez), viene otro director deportivo (Miguel Torrecilla, en sustitución de Lalo Arantegui) y cuando vuelvo de la lesión, el equipo empezó a funcionar y ya no tuve oportunidad de entrar".
Viajó de Zaragoza al Asteras Tripolis, donde militó durante tres temporadas, para regresar a España con el Alcoyano, en Primera Federación, y poner el broche a su carrera en La Nucía, donde ha logrado el ascenso a Segunda Federación. Lamentablemente, la única promoción de su carrera. Se abre ahora una nueva etapa como segundo entrenador del Panionios de Atenas de la Segunda División de Grecia.
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