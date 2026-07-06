El Real Zaragoza apuesta por Sem Westerveld para la portería

Sem Westerveld es el octavo fichaje del Real Zaragoza para el proyecto en Primera RFEF. El portero, de 23 años y 1,93 de altura, de nacionalidad holandesa, llega al Real Zaragoza tras acabar su contrato con el AZ Alkmaar, aunque en la última temporada jugó en el MVV Maastricht, de la Segunda holandesa. Firma como nuevo arquero zaragocista por tres campañas a expensas del reconocimiento médico. Westerveld había estado como opción para el Oud-Heverlee Leuven belga y del Kaiserslautern alemán y hasta el Athletic de Bilbao valoró su llegada hace unas semanas como alternativa de futuro, pero finalmente no se lanzó a por el arquero.

Sem es la apuesta para la portería del Zaragoza, la que acompañará a Anartz Peña en los palos zaragocistas después de que se cayera la opción de Diego Fuoli, al exigir la cláusula de rescisión el Sabadell de 800.000 euros tras el ascenso a Segunda del cuadro arlequinado, y después de que Lalo Arantegui hubiera llegado a un acuerdo con el arquero zaragozano por cuatro temporadas. El fichaje se ha acelerado mucho en los últimos días, porque Sem mostró una absoluta predisposición por llegar al Zaragoza, por lo que la operación en cuanto tuvo el visto bueno del Zaragoza se hizo en muy pocos días. Llega también con el aval del nuevo preparador de porteros, Javi Roda.

Ibai Gómez quería empezar la pretemporada el 20 de julio teniendo los dos porteros del primer equipo a su disposición (Manolache, del filial será el tercero) y Lalo activó la semana pasada la opción de Westerveld, que llega con la carta de libertad al equipo zaragocista. " Zaragocistas, soy Sem Westerfeld y ya estoy aquí", ha asegurado en el vídeo que ha lanzado el Real Zaragoza en sus redes sociales para anunciar la llegada del meta holandés, aunque nacido en San Sebastián.

Se trata de un portero con buena presencia y con capacidad aérea, además de un buen juego con los pies, aspecto que es básico en el fútbol que propone Ibai Gómez Wsterveld destaca en esa faceta que ayudará mucho en la salida, una virtud que también posee Anartz Peña, al que Ibai conoce del Arenas de Getxo. Fuoli era el elegido para el entrenador y sobre todo para el director deportivo, pero después las opciones del mercado nacional no convencían o estaban decididas a esperar ofertas de Segunda, por lo que la mirada del ejecutivo pronto se dirigió al extranjero y la vía de Westerveld se reveló como la más interesante,

Westerveld llega a Zaragoza tras completar una destacada temporada en el MVV Maastricht, conjunto de la Eerste Divisie, la segunda división de ese país, donde fue el portero titular al disputar los 38 partidos del campeonato liguero. Su participación le situó como uno de los arqueros que más paradas realizó en la liga, con un total de 155 intervenciones. Además, logró dejar la portería a cero en seis partidos y con una media de más de cuatro paradas por encuentro.

Formado en la cantera del AZ Alkmaar, el nuevo guardameta zaragocista desarrolló gran parte de su etapa de formación en uno de los clubes de referencia del fútbol neerlandés. Debutó como profesional con el Jong AZ en 2021 y, tras disputar 40 choques con el filial en la segunda categoría, se marchó cedido al MVV Maastricht, consolidándose como uno de los porteros más fiables de la categoría. Desde 2021 hasta la pasada campaña, Sem ha disputado un total de 79 encuentros en el fútbol profesional holandés.

Westerveld destaca por su seguridad bajo palos y su envergadura. Además, cuenta también con experiencia en competiciones de alto nivel durante su etapa formativa en el AZ, como en la UEFA Youth League 2021-22. Ahí jugó los seis encuentros y dejó cuatro porterías a cero y un porcentaje de paradas del 84%.

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Al ser hijo de Sander Westerveld, Sem nació en San Sebastián (Euskadi) en 2002 cuando su padre jugaba en la Real Sociedad. Sander, también portero, jugó un total de 84 partidos en la Real entre 2001 y 2005 y fue una pieza clave en el subcampeonato de Liga en la temporada 2002-2003. Procedente del Liverpool, jugó una temporada cedido en el RCD Mallorca. Más tarde, en 2006, volvió a España para jugar una temporada en la UD Almería, en Segunda División.