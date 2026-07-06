El talento de Jaume Jardí y el robo del 'draft' del Real Zaragoza en el mercado de verano

En un movimiento muy clásico del modus operandi de Lalo Arantegui como ejecutivo deportivo, el Real Zaragoza pronto ató a una de sus primeras incorporaciones para la temporada 26-27. Por aquel entonces, el destino del equipo estaba ya muy torcido pero todavía no estaba completamente resuelto: el Cádiz había abierto una puerta a la esperanza para los cuatro últimos clasificados.

Arantegui ya había conseguido que Jaume Jardí se comprometiera con el Real Zaragoza para tres campañas, hasta junio de 2029. De 24 años, el extremo catalán había destacado muy claramente en su etapa en el Nástic de Tarragona en Primera RFEF. A Lalo le valía tanto para la tercera categoría del fútbol español como para Segunda División.

Jardí es un jugador de mucha clase, cuya carrera profesional está describiendo una curva ascendente. Tiene una gran zurda, buena técnica, desborde, verticalidad, capacidad asociativa, llegada y gol. Con formación en la cantera del Barcelona, su base es de calidad. En teoría, que luego todo hay que pasarlo por el tamiz de la práctica, Jardí es uno de los fichajes estrella del Real Zaragoza.

Jaume Jardí y Lalo Arantegui, en la presentación del futbolista catalán. / JAIME GALINDO

En Estados Unidos, en el circuito NBA, se suele usar un término bajo cuya sombra bien podría englobarse la tipología del fichaje de Jardí. Un robo del ‘draft’ es una expresión que se usa cuando una franquicia selecciona en una posición baja a un jugador que termina rindiendo a un nivel alto superando todas las expectativas.

Perfectamente, Jardí puede ser el ‘robo’ del Real Zaragoza de este mercado de verano. Es un jugador talentoso, en crecimiento y con razones ya para jugar en una categoría superior. Lalo Arantegui estuvo rápido y listo con un futbolista con condiciones y mercado. Esto es lo que se espera de él. Ahora tendrá que ser el interesado quien deba corresponder con su rendimiento a la apuesta del director deportivo.

El Real Zaragoza necesitará que Jardí juegue a una altura notable y se convierta en un fichaje contundente al final de la temporada que arrancará en agosto. Como él, con su perfil profesional, el equipo necesitará varios activos más de esas características, diferenciadoras y que hagan diferente y mejor al Real Zaragoza para cumplir su objetivo y regresar a Segunda.