El traspaso de Álex Gomes al Venezia: entre los diez canteranos más caros de la historia del Real Zaragoza y el que menos jugó

Los dos millones más bonus en los que se ha fijado finalmente el cerrado traspaso de Álex Gomes al Venezia, club que lo espera para que empiece la pretemporada el viernes con el primer equipo que dirige Giovanni Stroppa, técnico que ha logrado el ascenso a la Serie A con el cuadro veneciano, suponen que a sus 18 años cumplidos el pasado 14 de febrero entre directamente entre los 10 traspasos más caros de canteranos en la historia del Real Zaragoza. La operación, cerrada el viernes por la noche, será oficial en las próximas horas.

Solo tiene ocho ventas de canteranos por delante y empataría con los de Lafita al Deportivo en 2008 (dos millones por la opción de compra) e Iván Azón al Como 1907 en 2025 (dos más objetivos no cumplidos) en la cifra global, pero ninguno de los que le preceden, ni tampoco los que le igualan en la cuantía, jugó tan poco en el primer equipo como Álex Gomes. Y es que en esta temporada pasada comenzó con ficha del juvenil en el filial y dio el salto de la mano de Rubén Sellés, para disputar 930 minutos en 15 partidos de Liga y Copa, nueve de ellos en el once. Su caso no tiene parangón en la historia del Zaragoza.

Ha habido entre esos traspasos elevados casos como los de Vallejo, que fue vendido al Real Madrid por 6 millones con el meta Darío Ramos, por lo que la valoración der su venta estuvo en 5,1, en 2015, tras solo jugar una temporada, la de su irrupción, en 33 partidos oficiales, entre Liga, Copa y promoción de ascenso. Tenía Vallejo 18 años y algún mes más que Gomes cuando fue oficial su traspaso al club blanco y se quedó un año más cedido por el conjunto madridista en el zaragocista, pero en todo caso había jugado más que el todavía central blanquillo.

También lo hicieron tras solo una temporada de irrupción Pep Biel, en 2019 al Copenhague, disputando 24 partidos en la 18-19 y 26 citas oficiales en total, con 18 presencias en el once, para irse con un traspaso por 4 millones que llegaron a ser 5 por los objetivos de presencia en Champions logrados por el conjunto danés, o Soro también en ese año, pero se quedó una temporada más cedido, al Real Madrid por 2,5 millones, pero había jugado una treintena de partidos, con 13 presencias en el once. Es el caso que más se acerca al de Gomes en minutos en el primer equipo antes de ser traspasado, aunque el ejeano lo supera en más de 400.

La lista que encabeza Ander

Ander Herrera, que debutó en la 08-09 en Segunda y que se marchó en 2011 al Athletic con un traspaso por 8,5 millones más 2,7 en objetivos, ya que los cumplió todos, 11,2 en total, es el traspaso más elevado de un canterano en la historia del Zaragoza, pero se despidió ya como jugador más que clave tras tres temporadas (ahora va a regresar para cerrar el círculo), como también lo era Cani en 2006 al irse al Villarreal por 8,4 millones y tras cuatro años de blanquillo. El club levantino pagó la cláusula, pero llegó a un acuerdo por esa cifra y no la depositó en LaLiga por lo que no se le añadieron los 2,6 millones del IVA.

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Vallejo y Pep Biel, además de Guti (5 millones) les siguen en la lista, que después continúan Zapater, con en torno a 4 millones al Genoa ya como capitán y consagrado en el Zaragoza, Francés, que se fue al Girona por 3,5 más otro medio millón en objetivos en 2024, y el mencionado Soro. Gomes se equipara con Azón, que jugó cinco temporadas y 150 partidos de zaragocista antes de irse al Como, y Lafita, que se marchó al Deportivo tras ejecutar la opción de compra el Deportivo en 2008, pero antes de su cesión ya había disputado 46 citas de blanquillo.