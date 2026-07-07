Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza

El Real Zaragoza avista ya el inicio de su preparación, ya que la semana próxima, el 16 de julio, están citados los jugadores para las pruebas médicas y el lunes 20 de julio comenzarán los entrenamientos y la salida de Adrián Liso, de retorno de su etapa en el Getafe, cedido con opción de compra voluntaria y no ejecutada por el club azulón, tiene que tomar un obligado acelerón en unas coordenadas que se consolidan ya en forma de cesión y, aunque el Zaragoza querría que fuera con compra obligada, lo más probable, por no decir seguro, es que sea de nuevo voluntaria. El club y los agentes del futbolista trabajan para acelerar esa vía y que Liso no comience los entrenamientos con el conjunto blanquillo.

"Deportivamente, sería menos justo para él estar en Primera RFEF. Se ha ganado continuar al máximo nivel, pero no vamos a regalar jugadores. Esperamos encontrar una solución buena para todos. Sería difícil ver a Liso en Primera RFEF, pero no vamos a regalar a nadie", dijo Lalo Arantegui el 8 de junio, admitiendo entre líneas que la de Liso era la salida más obligada de todas y que bajo ningún concepto va a jugar en Primera RFEF.

No añadió, además del factor de la devaluación de un futbolista que viene de jugar 28 partidos en la élite el curso pasado, la necesidad de que la despedida llegue también por la ficha del extremo, ya que regresa con los emolumentos que ha tenido en el Getafe y esos números salariales son inasumibles para la entidad. Liso, por todas esas razones, va a salir sí o sí, y se quiere intentar que sea en los próximos días, teniendo en cuenta que el Mundial, como siempre sucede, ejerce de parón en el mercado de fichajes, aunque este ya se está empezando a reactivar.

El listado de equipos que se han interesado por el jugador es amplio, con ofertas concretas en Grecia, la Jupiler League belga o la Eredivisie neerlandesa, pero Liso desea seguir en España y esa es la vía en la que se trabaja, sin descartar una salida hacia la Serie A

Bélgica y Países Bajos

Liso ha tenido ofertas de Bélgica, de la Jupiler League, y la Eredivisie neerlandesa, una en firme de cada país, pero no contempla jugar allí, como tampoco en Grecia, donde el Olympiacos está muy interesado en su fichaje. Ahora mismo y salvo giro, su futuro, porque así lo desea el extremo, pasa por España y en menor medida Italia. En la Liga española, el Sevilla, el Levante y el Rayo Vallecano han mostrado más interés que el resto de clubs, donde el Valencia, por ejemplo, hace semanas que descartó su fichaje.

Y está el Getafe, que con la continuidad de José Bordalás sigue siendo un posible destino para Liso, si bien en esa entidad azulona se ha aparcado en las últimas semanas esa alternativa. Mientras que en Italia, un destino que también ve con buenos ojos el futbolista, están el Torino, el Venezia y el Genoa. Jugar en Segunda, donde el Mallorca quiere ficharlo, está también descartado.

El interés del Sevilla es el que se puede reactivar en breve para dar con la salida del jugador, porque es una opción muy latente en Nervión y que sigue encima de la mesa. El conjunto sevillista ya ha planteado una cesión, pero tiene el gran condicionante de su delicada situación financiera, ya que tiene el fair play financiero muy sobrepasado y necesita vender jugadores para equilibrarlo. Vargas, que ha disputado el Mundial con Suiza, y el nigeriano Ejuke son los jugadores con más cartel, pero la entidad hispalense necesita todavía darles salida para emprender fichajes.

El Zaragoza querría obtener por Liso en torno a los tres millones que figuraban en su opción de compra y que el Getafe ofreció también por escrito en el verano de 2024 (fueron 4 por el 60% del pase de forma verbal) tras su irrupción de la mano de Víctor Fernández, unos meses antes de que en marzo de 2025 y para traer al banquillo a Gabi se pactara su cesión al club azulón con compra voluntaria.

Ahora mismo, eso es una quimera. Ninguna oferta se acerca a eso ni de lejos, conscientes los clubs que quieren al extremo zaragozano, con contrato hasta el 30 de junio de 2029. Así, antes de malvender al extremo, la entidad blanquilla ha aceptado que la cesión debe ser la vía para intentar obtener ese ingreso dentro de un año.

Pero todos esos clubs saben de la situación zaragocista y de su debilidad negociadora y los tanteos van todos orientados a ese préstamo con opción de compra, voluntaria mayormente, y pagando por el préstamo además de asumir la ficha, ya que nadie llega, ni de lejos, a los tres millones por la mitad del pase del extremo. El Getafe intentó antes de expirar esta el 31 de mayo negociar la misma con la totalidad del pase y después deslizó una propuesta verbal que no llegaba a los 1,5 millones y que fue descartada, por la que ni se negoció.

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El extremo zaragozano empezó deslumbrando en Primera, siendo hasta Pichichi en las primeras jornadas, fue al Mundial sub-20 con España y mantuvo al volver el estatus de titular con Bordalás, pero en la segunda vuelta lo perdió, alternando titularidades y suplencias en los últimos partidos en un Getafe ya salvado. Sumó en esta campaña 28 partidos en Primera, 21 de inicio, con tres tantos y una asistencia en 1.712 minutos, un nivel de más a menos y unos buenos números teniendo en cuenta que Bordalás lo ha usado más de segundo punta que en la banda y que es debutante en la categoría. Además, disputó tres choques más de Copa, con dos asistencias.