David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos

David Vicente, una de las opciones que manejó el Real Zaragoza para el lateral derecho y que ya estuvo en el conjunto aragonés en el División de Honor Juvenil y en el Deportivo Aragón, se va al Heracles Almelo, equipo de Países Bajos recién descendido a la Eerste Divisie, la segunda categoría, de la que precisamente procede Sem Westerveld, el nuevo guardameta blanquillo. El zaragozano ya se encuentra en Ámsterdam para la firma.

El lateral terminó contrato con el Real Murcia, que quería su continuidad y le ofreció tres años, y el conjunto aragonés le hizo una primera oferta de una temporada de contrato más otra opcional que después aumentó a dos más una, que es el mismo tiempo que ha firmado con el Heracles. El jugador prefería regresar a casa y jugar en el Real Zaragoza, pero la diferencia económica entre la oferta blanquilla y la de Países Bajos ha sido muy notable.

Finalmente, el Real Zaragoza acabó firmando a Jokin Gabilondo libre del Málaga, si bien tendrá que acometer otra incorporación tras el traspaso de Juan Sebastián rumbo al Andorra.

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El jugador se despidió este martes del Real Murcia, club en el que ha jugado las dos últimas temporadas siendo imprescindible: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada momento y partido y he tenido la inmensa suerte de vestir la grana. Siempre traté de involucrarme al máximo y devolver todo el cariño y apoyo que recibí fuera de él", dijo. Ha jugado 74 partidos en dos cursos, anotó un gol y dio seis asistencias.