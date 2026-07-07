David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
El club aragonés le ofreció un contrato de un año con otro opcional que luego fue mejorado a un 2+1, pero la diferencia económica con la oferta blanquilla ha sido muy notable
David Vicente, una de las opciones que manejó el Real Zaragoza para el lateral derecho y que ya estuvo en el conjunto aragonés en el División de Honor Juvenil y en el Deportivo Aragón, se va al Heracles Almelo, equipo de Países Bajos recién descendido a la Eerste Divisie, la segunda categoría, de la que precisamente procede Sem Westerveld, el nuevo guardameta blanquillo. El zaragozano ya se encuentra en Ámsterdam para la firma.
El lateral terminó contrato con el Real Murcia, que quería su continuidad y le ofreció tres años, y el conjunto aragonés le hizo una primera oferta de una temporada de contrato más otra opcional que después aumentó a dos más una, que es el mismo tiempo que ha firmado con el Heracles. El jugador prefería regresar a casa y jugar en el Real Zaragoza, pero la diferencia económica entre la oferta blanquilla y la de Países Bajos ha sido muy notable.
Finalmente, el Real Zaragoza acabó firmando a Jokin Gabilondo libre del Málaga, si bien tendrá que acometer otra incorporación tras el traspaso de Juan Sebastián rumbo al Andorra.
El jugador se despidió este martes del Real Murcia, club en el que ha jugado las dos últimas temporadas siendo imprescindible: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada momento y partido y he tenido la inmensa suerte de vestir la grana. Siempre traté de involucrarme al máximo y devolver todo el cariño y apoyo que recibí fuera de él", dijo. Ha jugado 74 partidos en dos cursos, anotó un gol y dio seis asistencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: 'No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido
- El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo
- Otra salida en la plantilla del Real Zaragoza: el Andorra es el destino de Juan Sebastián
- Adiós al sueño del Real Zaragoza con Diego Fuoli: el portero comunica al Sabadell que se queda
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- El Real Zaragoza apuesta por Sem Westerveld para la portería y es el octavo fichaje
- El talento de Jaume Jardí y el robo del 'draft' del Real Zaragoza en el mercado de verano
- Los fichajes de Escudero y Gabilondo y los remates ganadores de la plantilla del Real Zaragoza