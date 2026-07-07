El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza

El sueño del Real Zaragoza de Primera RFEF era traer de vuelta a casa a Diego Fuoli, para el que tenía reservado un contrato de cuatro temporadas como apuesta para hoy, mañana y pasado mañana. El ascenso del Sabadell a Segunda División frustró la operación: hace unos días, el meta aragonés comunicó a la entidad a la que pertenece que seguía en el equipo. El Sabadell se había mostrado inflexible y ni se avino a negociar. La operación se hizo inviable para Lalo Arantegui: la cláusula de rescisión de Fuoli era de 800.000 euros.

Anteriormente, el Real Zaragoza ya había firmado a Anartz Peña, un guardameta vasco de 25 años que coincidió con Ibai Gómez en el Arenas de Getxo. Un arquero bajo, de 1,78 metros, que tiene en la agilidad bajo palos, el juego con los pies y la valentía sus mejores atributos futbolísticos.

En el plan original de Lalo Arantegui, Fuoli y Peña eran los elegidos para defender la Puerta del Carmen durante la temporada 26-27. Una de las dos piezas falló. La equis de la ecuación quedó resuelta este lunes, cuando el club anunció la contratación de Sem Westerveld, un portero holandés de 23 años y 1,93 metros. Estaba libre después de acabar su vinculación con el AZ Alkmaar, en cuyas categorías inferiores se había criado. También jugó cedido en el MVV Maastricht de la Segunda neerlandesa.

Anartz Peña, en su presentación con el Real Zaragoza. / JAIME GALINDO

Es hijo de Sander Westerveld, viejo conocido de los aficionados más veteranos del fútbol español. Jugó en la Real Sociedad entre 2001 y 2005 (subcampeón de Liga en la 2002-2003). También vistió las camisetas del Mallorca y el Almería en España, además de la del Liverpool.

Es decir, a Sem, que es a quien ha firmado el Real Zaragoza, le viene la casta del galgo. Ha sido internacional en las categorías inferiores de los Países Bajos y nació en San Sebastián. Se trata de un fichaje de secretaría técnica, que para eso están las secretarías técnicas. Se estrenará con la blanquilla en Primera RFEF pero es una apuesta pensada para vuelos deportivos y económicos algo mayores.

A sus 23 años, su valoración de mercado es de 400.000 euros. El objetivo es que sea mayor en el futuro. Recientemente estuvo en la órbita del Athletic de Bilbao. En Segunda División hay ejemplos de fichajes de porteros extranjeros que han dado rendimiento y una buena revalorización. Por ejemplo, Dinko Horcas, arquero croata fichado por Las Palmas del Lokomotiv Plovdiv búlgaro y por el que el Celtic de Glasgow está dispuesto a pagar cerca de siete millones de euros. El Olympiacos también lo pretende. Horcas llegó libre a Las Palmas.

Libre también ha firmado Westerveld. Aunque su nivel ahora mismo no es comparable, sí lo es el perfil de la apuesta. El Real Zaragoza ha construido una dirección deportiva con contenido y buenos profesionales para acometer contrataciones de este tipo: de seguimiento, de ojeadores y de riesgo, más o menos controlado.