Mario Soberón se acuerda del Real Zaragoza: "Siento mucho cómo se dio la situación"
En un vídeo publicado en las redes por el Albacete Balompié, el cántabro ha deseado "lo mejor" al que fue su club durante dos temporadas
El delantero Mario Soberón ha roto su silencio tras su salida del Real Zaragoza. El atacante ha querido rebajar la tensión y enviar un mensaje de respeto hacia la entidad aragonesa y su afición. "Lo único que puedo decir es que siento mucho cómo se dio la situación. Ninguno queríamos lo que ha sucedido", ha confesado el futbolista, dejando claro que, a pesar del amargo desenlace, no guarda ningún tipo de rencor al club blanquillo.
El cántabro ha querido mirar hacia el frente deseando "lo mejor" y "nada que no sea el bien" a la entidad blanquilla. Ahora, el ariete se enfoca por completo en su nueva etapa profesional, un destino al que llega con la mochila cargada de "muchas ganas e ilusión". Con la mente puesta en el futuro inmediato, el jugador se ha mostrado convencido de que volverá a exhibir su mejor fútbol sobre el césped: "Voy a intentar dar la mejor versión mía, que seguro que aquí la voy a sacar", ha sentenciado de forma tajante.
La trayectoria de Mario Soberón en el Real Zaragoza fue de más a menos. El canterano del Racing de Santander aterrizó en la temporada 24-25 en La Romareda con el cartel de goleador contrastado y no tardó en ganarse el cariño del municipal en parte gracias a las diez dianas en su primera temporada, especialmente en el arranque con sendos dobletes frente a Cádiz y Elche, en la primera y cuarta jornada, respectivamente. Sin embargo, la pérdida de protagonismo posterior, tanto con Gabi como con David Navarro, con este último apenas disputó 29 minutos, y algún encontronazo con la afición empañó su paso por la capital aragonesa. Desde su expulsión en Valladolid, cuando solo llevaba cuatro minutos sobre el césped, no volvió a vestir la elástica blanquilla por la consiguiente sanción y una flebitis superficial que le mantuvo apartado en las dos últimas jornadas.
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