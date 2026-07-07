Mario Soberón se acuerda del Real Zaragoza: "Siento mucho cómo se dio la situación"

El delantero Mario Soberón ha roto su silencio tras su salida del Real Zaragoza. El atacante ha querido rebajar la tensión y enviar un mensaje de respeto hacia la entidad aragonesa y su afición. "Lo único que puedo decir es que siento mucho cómo se dio la situación. Ninguno queríamos lo que ha sucedido", ha confesado el futbolista, dejando claro que, a pesar del amargo desenlace, no guarda ningún tipo de rencor al club blanquillo.

El cántabro ha querido mirar hacia el frente deseando "lo mejor" y "nada que no sea el bien" a la entidad blanquilla. Ahora, el ariete se enfoca por completo en su nueva etapa profesional, un destino al que llega con la mochila cargada de "muchas ganas e ilusión". Con la mente puesta en el futuro inmediato, el jugador se ha mostrado convencido de que volverá a exhibir su mejor fútbol sobre el césped: "Voy a intentar dar la mejor versión mía, que seguro que aquí la voy a sacar", ha sentenciado de forma tajante.

Noticias relacionadas

La trayectoria de Mario Soberón en el Real Zaragoza fue de más a menos. El canterano del Racing de Santander aterrizó en la temporada 24-25 en La Romareda con el cartel de goleador contrastado y no tardó en ganarse el cariño del municipal en parte gracias a las diez dianas en su primera temporada, especialmente en el arranque con sendos dobletes frente a Cádiz y Elche, en la primera y cuarta jornada, respectivamente. Sin embargo, la pérdida de protagonismo posterior, tanto con Gabi como con David Navarro, con este último apenas disputó 29 minutos, y algún encontronazo con la afición empañó su paso por la capital aragonesa. Desde su expulsión en Valladolid, cuando solo llevaba cuatro minutos sobre el césped, no volvió a vestir la elástica blanquilla por la consiguiente sanción y una flebitis superficial que le mantuvo apartado en las dos últimas jornadas.