El Numancia anuncia un nuevo amistoso del Real Zaragoza 24 horas después de jugar contra el Bilbao Athletic
El club blanquillo asegura que no está firmado todavía dicho compromiso, pero que se disputará casi seguro, en el que sería el segundo doblete en días consecutivos
El Real Zaragoza sumará, casi con toda seguridad, un nuevo amistoso de pretemporada. El Numancia, conjunto de Segunda RFEF, ha anunciado que disputará un encuentro de pretemporada en Los Pajaritos contra el equipo aragonés en horario todavía por confirmar, reviviendo un clásico veraniego entre sorianos y zaragozanos.
El encuentro será el 22 de agosto, a una semana de comenzar la Primera RFEF, y será tan solo 24 horas después de jugar frente al Bilbao Athletic en el Ibercaja Estadio, en el que iba a ser el último bolo veraniego antes de jugar contra el Nástic de Tarragona. Es decir, lo más normal es que Ibai Gómez haga dos alineaciones totalmente distintas, lo mismo que ocurrirá una semana antes ya que se jugará dos días seguidos contra la UD Logroñés y Villarreal B.
De todos modos, el Real Zaragoza no lo ha anunciado ni confirmado oficialmente ya que todavía no está firmado el amistoso ni cerrado al 100%, pero si que confirman desde el club que lo más probable es que se juegue.
Por lo tanto, el conjunto de Ibai Gómez tendrá ocho partidos de preparación con dos dobletes, a los que hay que sumar el clásico contra el Deportivo Aragón que desde el club se suele considerar como un entrenamiento más. Los duelos serán contra el filial en Boltaña (24 de julio), Utebo (29), Barbastro (1 de agosto), FC Andorra (6), Real Sociedad B (8 de agosto, es el Trofeo Carlos Lapetra), UD Logroñés (14), Villarreal B (15), Bilbao Athletic (21) y Numancia (22).
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