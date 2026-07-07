Sebas Moyano también encuentra equipo tras el descenso del Real Zaragoza y jugará la Champions League... asiática
El mediapunta se marcha a Tailandia para jugar en el Burinam United
Pocos son los jugadores que han encontrado acomodo tras consumar el desastre en el Real Zaragoza, pero paulatinamente van colocándose los futbolistas que descendieron al club blanquillo a Primera RFEF.
El primero de los que estaban libres y al margen de los cedidos fue Dani Tasende, que firmó dos años con el Córdoba, y también Mario Soberón continuará en la Segunda División ya que fichó por el Albacete. Juan Sebastián, traspasado eso sí, jugará en el Andorra.
Y ahora el que ya tiene nuevo club es Sebas Moyano, que emprende una aventura muy exótica lejos de España, ya que ha firmado por el Buriram United de Tailandia, club con el que disputará la Champions asiática. En la última edición, su club pasó la fase de grupos y superó los octavos de final al vencer al Melbourne City australiano en penaltis, pero en cuartos cayó con el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos.
Sebas Moyano fue el primer fichaje de la pasada temporada del Real Zaragoza, procedente del Real Oviedo recién ascendido a Primera División, y era uno de los llamados a ser líderes del equipo y pesos pesados en el juego. Sin embargo, pese a que con Gabi comenzó jugando, durante la temporada perdió todo el protagonismo hasta ser un habitual suplente o reserva.
Con el Real Zaragoza disputó 25 partidos entre Liga y Copa del Rey, 16 de ellos como titular (la mayoría con Gabi) y jugó 1.406 minutos en los que logró tan solo dos goles, el primero de ellos en la primera victoria del curso en Mendizorroza ante el Mirandés y, el segundo, en Leganés en la segunda vuelta empujando un regalo de Marcos Cuenca.
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