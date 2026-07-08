Álex Gomes ya está en Venecia pasando el reconocimiento médico y su venta será oficial este jueves

Ya advirtió Lalo Arantegui este miércoles en rueda de prensa que la venta de Álex Gomes estaba muy cercana y así será, ya que el jugador se encuentra ya en Venecia pasando el reconocimiento médico y este jueves se espera el anuncio oficial de la venta del canterano, que firmará por cinco temporadas, hasta 2031, a cambio de 2 millones de euros más unos pequeños bonus por rendimiento. Será jugador del primer equipo a todos los efectos, aunque podría llevar dorsal del filial.

La noche del pasado viernes, el Venezia, club recién ascendido a la Serie A italiana, la máxima categoría, mejoró la oferta inicial por el defensa central, que era de 1,7 millones pero con un porcentaje de los derechos económicos del futbolista, si bien el Real Zaragoza priorizaba ingresar ahora una cantidad superior. Eso inclinó la balanza en favor del conjunto italiano pese al fuerte interés de otros dos clubs.

En ese momento la operación quedó totalmente cerrada y solo pendiente del intercambio de documentación. Se esperaba que a lo largo de la presente semana quedara todo atado y así ha sido.

Gomes, una de las joyas de la cantera y uno de los futbolistas con el futuro más prometedor, se va a marchar tras 15 partidos en el primer equipo, 13 de ellos de Liga, con 930 minutos en los que dejó destellos de su calidad y poderío físico pero también errores propios de su juventud.

Además, deja el Real Zaragoza tras no haber llegado a un acuerdo contractual con la entidad. Txema Indias ejecutó en diciembre un contrato con el primer equipo hasta 2028 con 10 millones de cláusula, pero no se le inscribió con ficha del conjunto de Segunda. Así, desde el entono del jugador se consideraba inválido ese contrato nuevo y se consideraba que la cláusula era un millón por el anterior vínculo, hasta 2028, con tres prorrogables, que tenía al empezar este pasado curso, con ficha del juvenil.

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El Zaragoza no tenía fichas disponibles en enero y por eso intentó que Gomes no ocupara del primer equipo, si bien la negociación entre el club, entonces con Txema Indias, y los agentes del futbolista apenas existió. Lalo Arantegui intentó encauzar la situación pero ya fue imposible, lo que le abocaba a una salida segura este verano por voluntad y por cartel.