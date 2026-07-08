Un exjugador del Real Zaragoza se retira a los 33 años por una grave lesión: "Gracias por vuestro apoyo"

La carrera de un futbolista profesional puede ser demasiado corta por distintos motivos. Una mala vida fuera de los terrenos de juego o el mal asesoramiento por parte de las personas que rodean al jugador pueden llegar a jugarle una mala pasada. Tampoco nos debemos olvidar de las lesiones. Existen numerosos ejemplos de futbolistas que han colgado las botas de manera prematura por culpa de encadenar lesión tras lesión.

Algunos futbolistas apuran sus últimos toques sobre el césped hasta rozar los 40 años, solo hay que ver la presencia de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi en el Mundial, pero, cuando las lesiones entran en escena, la vida útil de un futbolista empieza a estar más cerca de la retirada que de otra cosa. El último de retirada de un jugador pasados los 30 años lo encontramos en un exfutbolista del Real Zaragoza que, una lesión en la rodilla, le ha obligado a colgar las botas a los 33 años.

Anton Shvets, que debutó con el primer equipo en la temporada 2014, ha puesto punto y final a su carrera como futbolista tras finalizar su vinculación con el Rubin Kazan de Rusia. "¡Anton Shvets ha decidido terminar su carrera como jugador! El mediocampista, cuyo contrato con "Rubin" expiró en junio, ha decidido terminar su carrera debido a una serie de lesiones", comunicó el conjunto ruso en su perfil de Instagram.

Su paso por el Real Zaragoza

Anton Shvets, nacido en Ucrania y de nacionalidad rusa, arribó al Real Zaragoza de la mano de su cuñado Jiri Jarosik, defensa central checo que jugó en la entidad zaragocista durante dos temporadas. Jarosik fue el culpable de que Anton aterrizará en la capital aragonesa. Primero tuvo un periodo de prueba a finales de 2010, pero volvió a Rusia para jugar en las inferiores del Spartak de Moscú.

Finalmente, en la temporada 2011/12, Anton regresó al club aragonés para integrarse en las filas del División de Honor Juvenil. El centrocampista ucraniano estuvo varias temporadas en el Deportivo Aragón donde llegó a coincidir con varios jugadores que llegaron al primer equipo como Jorge Pombo, Daniel Lasure u Óscar Whalley. En su etapa formativa, Alex Monserrate, padre de Jano que acaba de fichar por el Ajax, y Emilio Larraz fueron sus entrenadores. A Anton le llegaría la oportunidad de debutar con el primer equipo.

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Fue el 23 de marzo de 2014 en Segunda División cuando Víctor Muñoz le dio la oportunidad en un duelo en La Romareda contra el RC Deportivo. Anton Shvets saltó al campo en el minuto 86 para sustituir a César Arzo. El ucraniano ya formó parte de alguna convocatoria a lo largo de la temporada, pero Paco Herrera no llegó a darle minutos en ninguno de los encuentros. Tras su salida del Real Zaragoza, Anton estuvo tres temporadas en el filial del Villarreal para después continuar su carrera en Rusia.