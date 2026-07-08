Lalo confirma que Bazdar también saldrá del Real Zaragoza y que Francho está muy cerca de continuar

Lalo Arantegui no dejó demasiados titulares en su comparecencia de prensa tras la presentación de Sergio Escudero, Rubén Díez y Jokin Gabilondo, pero sí que dejó pinceladas interesantes sobre hacia dónde se encamina el proyecto deportivo del Real Zaragoza en su nueva realidad de Primera RFEF.

Si en un primer momento del verano la idea era dar salida a Adrián Liso, cuya realidad deportiva no está acorde a la categoría deportiva del club aragonés, ahora a esa lista se ha unido de forma oficial Samed Bazdar. Se intuía, pero de boca del director deportivo no había salido hasta ahora: "Todavía tenemos que esperar porque se tiene que producir la salida de dos jugadores. Seguro que nos va a condicionar un poco a no firmar jugadores en su posición, me refiero a Adrián Liso y Samed Bazdar", comentó.

Ahí no habló de Álex Gomes, pero sí que después, preguntado sobre ello, confirmó que su salida está muy cercana, rumbo al Venezia italiano, aunque no mencionó al equipo al que irá: "Está en el proceso final de venta y salvo sorpresa se ejecutará", afirmó Lalo.

Bazdar se lamenta en un partido del Real Zaragoza en esta temporada. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ahora bien, volvió a incidir en que el Real Zaragoza no va a regalar a ningún futbolista y que, aunque Liso venga de Primera División y Bazdar llegue de disputar un Mundial, "aunque fuesen 30 minutos", la realidad es que tienen contrato con el club y, como tal, el día 20 tendrán que comenzar la pretemporada. "No tiene ningún sentido que jueguen en Primera RFEF, pero no los vamos a regalar", aseveró.

Y más concretamente centrado en Bazdar, explicó que el club ha rechazado dos ofertas por él e insistió en que "el club pagó una importante cantidad de traspaso por él hace dos años y si se produce la venta será porque todas las partes estén contentas con el acuerdo y a día no hoy no todas las partes lo estamos por lo que se tendrá que incorporar y tendrá que ser un jugador como los demás", dijo.

Francho se quedará y Ander, encaminado

Lalo Arantegui reconoció que la situación de Francho Serrano "está más encaminada a una permanencia en el equipo que a una salida", pero volvió a hablar de la necesidad de "adaptar la realidad contractual a la económica". Es decir, que se rebaje el sueldo. Aun así, valoró la "buena voluntad" de Francho y su entorno.

Francho, antes de una entrevista. / Miguel Ángel Gracia

En cuanto a Ander Herrera, no dijo mucho pero a la vez fue muy clarificador: "Es un jugador que no pertenece al Real Zaragoza y como sabéis no voy a hablar de jugadores que no pertenecen a la disciplina pero todo va encaminado perfectamente".

Además, por sus palabras, Ander sería el último integrante del centro del campo zaragocista. "Haremos un mínimo de cuatro jugadores más y llegaremos al primer día de la pretemporada con el 80% de la plantilla finalizado. Eso quiere decir que en los próximos días incorporaremos más jugadores", comenzó antes de profundizar.

Ander, con la camiseta de Boca / Planeta Boca Juniors

"Pau Sans puede jugar en la izquierda y también en punta. Incorporaremos un extremo izquierdo, mínimo dos defensas centrales y en el centro del campo, salvo sorpresa, llegará un jugador más (Ander, sin decirlo)", afirmó. Para el lateral derecho, pese a la marcha de Juan Sebastián, no se esperan más movimientos porque estarán el recién fichado Jokin Gabilondo "y contamos con la figura de Francho". Arriba, dos jugadores, uno ahora a poder ser y otro cuando salga Bazdar.

Dardo a Juan Sebastián

Aunque en la anterior presentación Lalo Arantegui habló de que no esperaba salidas de jugadores con contrato, Juan Sebastián se marchó traspasado al Andorra. "Queremos jugadores que quieran estar al 100% con nosotros, con la misma ilusión que han transmitido Rubén, Jokin y Sergio. Tenemos una responsabilidad muy grande este año en Primera RFEF y vamos a jugar con una presión mínima similar a la de este año y necesitamos jugadores que quieran aportar desde el primer momento y que no sea un problema jugar en Primera RFEF", explicó.

Además, recalcó que se ha cumplido la primera premisa de cualquier venta y es "no regalar a ningún jugador y con Juan se ha cumplido".

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Juan Sebastián, al final del partido en Valladolid la temporada pasada. / Carlos Gil-Roig

Por último, mostró su confianza plena en Sem Westerverld y Anartz Peña pese a su juventud: "Son dos porteros que se adaptan muy bien al estilo de juego que nosotros vamos a tener y que van a tener una exigencia ya no solo de parar, sino de ser un jugador con mucha iniciativa en el juego ofensivo. No valía cualquier portero para el estilo que va a tener el equipo. La adaptación de Sem es inmediata y a nivel de condiciones no tenemos ninguna duda de él. No solo trabajamos con una posibilidad y cuando se cayó la primera, que no voy a negar que era la primera opción (refiriéndose a Diego Fuoli), automáticamente ejecutamos la segunda y no tenemos ninguna duda de que en el caso tanto de Anartz como de Sem la portería estará muy bien cubierta", concluyó.