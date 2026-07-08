El Real Zaragoza rechaza una oferta del Sturm Graz por Samed Bazdar

El Sturm Graz austriaco es uno de los dos equipos que, según ha asegurado Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza este miércoles, han hecho llegar una oferta por Samed Bazdar. Este club, segundo en la Bundesliga de ese país tras haber conquistado el campeonato los dos años anteriores y que disputará la fase previa de la Liga de Campeones ante el Hearts escocés, el 21 y el 27 de juio, quiere al delantero balcánico para reforzar su plantilla. Así, ha hecho llegar una propuesta al Zaragoza de cesión, sin pago por la misma y con una opción voluntaria muy baja, que rondaría el millón de euros. En todo caso, el club aragonés la ha rechazado, como también la otra que tiene por el ariete que ha estado disputando el Mundial con Bosnia.

En su rueda de prensa de este miércoles Lalo ha admitido sin ambages ya que la salida es lo buscado con Bazdar, algo que estaba más que previsto en la entidad desde que acabó la temporada y se consumó el descenso a Primera RFEF, aunque dejando claro que el club hizo una importante inversión en el jugador, de tres millones pagados en dos plazos de 1,5 millones cada uno, cuando lo ficho en el verano de 2024 del Partizan de Belgrado y que no lo va a regalar. La idea es recuperar la inversión, o al menos una parte de ella, ahora o a futuro, es decir con una opción de compra a poder ser obligatoria o de fácil cumplimiento por objetivos en el club al que vaya.

No va a estar sencillo lograr eso con Bazdar, que según ha asegurado Lalo tiene que presentarse a los exámenes médicos el jueves 16 y empezar la pretemporada el lunes 20 pese a que el año del ariete acabó la temporada hace muy poco, el pasado jueves 2 de julio, cuando Bosnia y Herzegovina fue apeada del Mundial por Estados Unidos en dieciseisavos de final. El jugador disputó media hora ante Canadá en el debut de su selección y ya no volvió a jugar más, ni ante Suiza, ni contra Catar ni en la eliminación ante el combinado estadounidense. Sin embargo, su sola presencia en el torneo más importante a nivel mundial ya revaloriza su caché y ese valor de mercado y su salario, ligeramente más elevado que las coordenadas máximas que está empleando el Zaragoza en sus ofertas en Primera RFEF, también hacen inviable su continuidad, aunque sobre todo lo que la convierte en imposible es el propio estatus del ariete.

Las otras ofertas

Conscientes de la debilidad negociadora del Zaragoza, el Sturm Graz planteó una oferta de cesión, muy baja eso sí, y es por ahí donde pueden ir otras, ya que va a ser difícil que llegue una propuesta elevada de compra del pase, de la totalidad o de una parte, por Bazdar. El verano pasado, la única oferta de traspaso, rechazada, fue la del Rubin Kazan ruso, entre dos y 2,5 millones y llegaron propuestas de cesión de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) o de la Segunda española (Córdoba), también desechadas.

Mientras que en enero, cuando dio el sí al Jagiellonia, también el Rakow polaco, el Gil Vicente luso y el AIK Solna sueco plantearon una cesión, pagando por ella y asumiendo la ficha, pero nunca un traspaso. Al final, la mejor propuesta fue la del club de Białystok, donde se marchó a finales de enero, jugando 15 partidos en la Ektraklasa, pero solo tres de inicio, y dos en la Conference, con tres goles. Había fijada una opción de compra de 2 millones por el 80% del pase, pero no se ejecutó por parte de la entidad polaca.

Bazdar, que firmó por 5 años al llegar en el verano de 2024, tuvo una gran irrupción en el equipo, con Víctor Fernández como técnico y hasta noviembre dio su mejor nivel para que una lesión en el isquio le dejara fuera casi dos meses y con Ramírez empezara a jugar fuera de sitio, como única referencia en ataque, y con Gabi pasara a tener más ostracismo, situación que se mantuvo tras no salir el verano pasado y que aumentó con Sellés, lo que llevó a su despedida en enero rumbo al Jagiellonia. Como zaragocista, ha jugado en 40 partidos de Liga, con 5 tantos.