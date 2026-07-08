Rubén Díez, Escudero y Gabilondo reafirman su apuesta por el Real Zaragoza: "No tuve ninguna duda, para mí es especial venir aquí"

Rubén Díez es zaragocista y no había jugado en el primer equipo, Sergio Escudero ha ganado la Europa League y ha vivido una carrera extraordinaria y Jokin Gabilondo no tiene lazos con Zaragoza, pero sí que sabe lo que es el reto de ascender a Segunda. Los tres tienen historias distintas, pero el denominador común es que todos ellos han apostado por el Real Zaragoza.

El zaragozano fue el primero en tomar la palabra y no pudo ocultar su alegría por jugar en su Real Zaragoza, con el que firmó dando igual la categoría en la que estuviera y antes del fin de campaña: "Cuando tuve la primera toma de contacto con Lalo el Zaragoza todavía no sabía en qué categoría iba a estar, pero para mí no fue ninguna duda y de hecho así se hizo el fichaje, antes del descenso. Para mí es especial venir aquí e independientemente de la categoría no había ninguna duda", aseguró. De hecho, recalcó que "independientemente de que hubiese sido Segunda o Primera RFEF yo sigo ganando y tengo la conciencia muy tranquila con mi decisión".

Rubén Díez y Lalo Arantegui, en la rueda de prensa. / Josema Molina

En cuanto a su posición predilecta, reconoció que "conforme han ido pasando los años he jugado más de '8', donde me encuentro muy cómodo porque me considero un futbolista inteligente sobre el campo y creo que puedo aportar esa experiencia". "Intentaré ayudar en lo que pueda a mis compañeros a través del balón y con trabajo y sobre todo con la ilusión con la que yo vengo al ser de aquí y con el reto que nos espera por delante", apostilló.

El proyecto por encima de lo familiar

Sergio Escudero comenzó "dejando muy claro" que ha elegido al Real Zaragoza por el proyecto deportivo y la motivación de devolverle a Segunda y no porque su mujer sea de la ciudad: "Se decía que yo venía aquí por tema familiar y eso no es así. En ningún caso pienso primero en lo familiar y luego en lo deportivo. Desde el primer momento en el que se ponen en contacto conmigo lo primero que pienso es en que se trata de un reto muy bonito del que me gustaría formar parte. Mi mujer es de aquí y su familia, pero he tenido la suerte de que siempre me ha acompañado donde he ido, pero pesa muchísimo más lo deportivo", explicó.

Sergio Escudero y Lalo Arantegui. / Josema Molina

Así que, lo que le ha traído al Real Zaragoza, es "la ilusión de venir a un club histórico que es cierto que no está en su mejor momento, pero por eso mismo es muy ilusionante devolver al club al lugar en el que debe estar".

En cuanto a su aportación, considera diferencial su experiencia no solo dentro del campo, sino también fuera de él: "Los veteranos deberíamos tener ese protagonismo de intentar guiar a la gente joven que no haya tenido una experiencia así nunca y también cuando los momentos vayan peor, para que estén centrados, y en los mejores para que disfruten, porque esto pasa muy rápido".

Jokin dice que "es lo que estaba buscando"

Un buen proyecto y un camino que ya conoce, así que la firma era fácil. Jokin Gabilondo reconoció en su presentación que "una vez que se iniciaron las conversaciones podríamos haber esperado, pero era la opción que queríamos, la que buscábamos, y no esperamos más. Desde el primer momento la disposición del Real Zaragoza también fue muy buena y fue determinante", reconoció.

Aseguró también que llega "con muchísima hambre" por haber tenido un rol menos protagonista en el Málaga, lo que precisamente hace que "tenga ambición", y el Real Zaragoza es el sitio ideal ya que "por el proyecto, la ciudad y la afición es lo que estaba buscando y lo que todo jugador quiere".

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Jokin Gabilondo y Lalo Arantegui. / Josema Molina

En cuanto a cómo se define, afirmó ser "un lateral ofensivo, al que le gusta recorrer la banda, de ida y vuelta y creo que encajo muy bien en la idea de Ibai Gómez". De hecho, el técnico fue también "determinante a la hora de apostar por el Real Zarasgoza", concluyó.