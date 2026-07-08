El ilustre exzaragocista que deja la selección española Sub-17 para sustituir a Raúl Jardiel

Sergio García, el ilustre exzaragocista, cambia de banquillo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el RCD Espanyol han confirmado este martes, de forma prácticamente simultánea, que el exdelantero deja su cargo como seleccionador español Sub-17 para regresar al club donde se convirtió en referente y hacerse cargo del Espanyol B, tras la salida de Raúl Jardiel.

Un regreso con marcado 'ADN Perico'

El club blanquiazul ha anunciado que el técnico barcelonés ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas, por lo que quedará vinculado a la entidad de La21 hasta 2028.

Sergio García está considerado una de las grandes leyendas recientes del Espanyol. En sus dos etapas como futbolista del club (2010-2015 y 2017-2019), disputó 231 partidos y marcó 50 goles, unos registros que, como recuerda la entidad en su comunicado, han sido "alcanzadas por pocos jugadores que han pasado por nuestro Club, con ya más de 125 años de historia".

En el anuncio de su incorporación, el Espanyol ha destacado tanto el significado de su regreso como el impulso que supone para la cantera: "La llegada de Sergio García significa la llegada de más ADN perico a La21, además de ser un hombre virtuoso en liderazgo. Pasado y presente del Espanyol para dirigir al futuro de nuestro Club".

Junto a él aterriza un cuerpo técnico con un marcado sello blanquiazul. Ramon Ferrer ejercerá como entrenador asistente, mientras que el exdefensa argentino Pablo Rotchen —que disputó 70 partidos con el primer equipo entre 1999 y 2002— será el responsable de la Mejora Individual del Jugador del filial. El equipo se completa con Borja Esteve (preparador físico), Gerard Schell (analista), Sergi Pujol (entrenador de porteros) y Rafa Alba (delegado).

Fin a una etapa brillante con 'La Rojita'

Su llegada al Espanyol B pone fin a un año muy exitoso al frente de la selección española Sub-17. Durante ese periodo, Sergio García conquistó el prestigioso Torneo del Algarve, alcanzó las semifinales del Campeonato de Europa y, además, logró clasificar al combinado nacional para el Mundial de la categoría, que se disputará este próximo otoño en Catar.

La RFEF ha oficializado su salida con palabras de agradecimiento por el trabajo desempeñado: "La Real Federación Española de Fútbol y Sergio García separan sus caminos después de que el catalán haya dirigido, durante el último año, a la Selección española sub-17. La RFEF le desea la mejor de las suertes y le agradece los servicios prestados en nuestro fútbol formativo".

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Con este paso, Sergio García continúa su crecimiento como entrenador. Tras iniciar su trayectoria en los banquillos al frente del Juvenil A de la Damm y consolidarse posteriormente en la estructura de la RFEF, el técnico barcelonés afronta ahora el desafío de dirigir al filial del club de su vida y contribuir al desarrollo de las futuras promesas del Espanyol.

Fuente: Sport