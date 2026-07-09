Los ex del Real Zaragoza que ya juegan la Champions League mientras el Mundial acapara los focos

El Mundial está acaparando todas las miradas de los aficionados al fútbol desde hace un mes, pero la próxima temporada a nivel europeo ya ha comenzado para muchos equipos que están disputando las primeras eliminatorias de Champions League, Europa League y Conference. Los mejores clubes de países con un bajo coeficiente buscan un complicadísimo billete para la fase liga de las competiciones europeas y tienen que ir superando rivales desde la primera fase. Por culpa de un calendario tan tempranero, algún viejo conocido del Real Zaragoza ya está manos a la obra y ya ha disputado la ida de la primera eliminatoria.

El primero en saltar en escuchar el precioso himno de la Champions League fue Akim Zedadka, aquel lateral derecho que llegó a La Romareda en la segunda mitad de la temporada 23-24 con Víctor Fernández en el banquillo procedente del Lille. El defensa no dejó malas sensaciones en sus apariciones con la camiseta del Real Zaragoza, pero solamente disputó once partidos en Liga. El argelino se marchó al Piast Gliwice polaco y la temporada pasada aterrizó en el Sabah FK de Azerbaiyán. El equipo de la capital Baku se proclamó campeón de su país superando al Qarabag que tanto mal ha dado en Champions en los últimos años.

Zedadka en un partido con el Real Zaragoza / Jaime Galindo. / EPA

El campeón azerí ha disputado su primer partido en Champions League superando con facilidad en su feudo al The New Saints del País de Gales, que el año pasado logró el billete para la fase Liga de la Conference League. El Sabah FK de Zedadka ganó 2-0 al campeón británico y el lateral disputó los 90 minutos mientras Argentina remontaba de forma agónica a Egipto para meterse en los cuartos de final del Mundial. Como curiosidad, en el equipo azerí juega Aaron Malouda, hijo del mítico jugador francés Florent Malouda.

El Levski de Velázquez y Larraz

Otro ex del Real Zaragoza que vivió este martes su estreno en Champions League es Julio Velázquez. El Levski de Sofía se proclamó la temporada pasada campeón de Bulgaria rompiendo la hegemonía del Ludogorets que se prolongaba durante más de una década. El conjunto de la capital búlgara no pasó del empate a uno a domicilio contra el Borac, campeón de Bosnia y Herzegovina. El zaragocismo no guarda un buen recuerdo del paso de Julio Velázquez por el banquillo de La Romareda. El técnico salmantino solamente ganó tres partidos en la temporada 23-24 obligando a la directiva a tirar de Víctor Fernández para salvar al equipo del descenso.

Julio Velázquez durante su paso por el Real Zaragoza / Jaime Galindo. / EPA

En el Levski de Sofía ha aterrizado hace menos de un mes Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón durante las últimas campañas. El conjunto búlgaro, presidido por otro exzaragocista como Nasko Sirakov, le ha dado a Larraz las riendas de su formación y le ha nombrado director de cantera. El técnico también tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo del Real Zaragoza esta pasada campaña en un triste partido contra la Cultural Leonesa tras el despido de Gabi que acabó con una dolorosa derrota por 0-5 en el Ibercaja Estadio.

Marc Gual ya golea en la sorpresa de la última Champions

El último ex del Real Zaragoza que ha vivido un partido de Champions League esta semana aprovechando el primer parón del Mundial tras 26 días consecutivos de partidos de selecciones ha sido Marc Gual. El Kairat Almaty, campeón de Kazajistán, ha superado con facilidad en su feudo al Sutjeska, campeón de Montenegro. El cuadro kazajo ya logró la pasada temporada dar la campanada en la máxima competición europea al lograr el billete para la fase liga de la Champions League obligando a los equipos a realizar un kilométrico viaje hasta los alrededores de la frontera con China para jugar fuera de casa. El Kairat solo sumó un punto contra el Pafos.

Marc Gual durante un partido con el Real Zaragoza / JAVIER BELVER / ZAR_DIGITAL

Marc Gual aterrizó en esta ciudad de Kazajistán en este mercado de verano procedente del Rio Ave portugués donde no tuvo ningún tipo de protagonismo la pasada temporada. El delantero ya se ha estrenado con su nuevo equipo esta temporada, que comenzó a principios de marzo y ya ha marcado tres goles y dado tres asistencias. Para recordar el paso de Gual por el Real Zaragoza hay que retroceder a la temporada 18-19 en la que marcó seis goles en 29 partidos.

A estas cifras hay que sumarle el gol que anotó ayer en la fase previa de la Champions League contra el Sutjeska de Montenegro. Lo hizo a la épìca, en el minuto 92 para dar la victoria a su equipo en la ida de esta ronda eliminatoria (2-1). Un paso gigante de cara a jugar la liguilla de esta Liga de Campeones 26/27.

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Habrá que ver su desempeño a lo largo de la temporada y cómo lo compaginan con cada una de sus ligas locales. Quién sabe si alguno de ellos despunta y termina por dar la campanada en la competición a nivel de clubes más grande del mundo.