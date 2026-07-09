Un exzaragocista cambia de equipo después de dos ascensos a Primera

Vino con la vitola de joven promesa, de una gran cantera y con la esperanza de ser uno de los jugadores con más proyección del Real Zaragoza, pero su año dejó muy fríos a los aficionados blanquillos. No terminó de cuajar y, aunque luego ha hecho una buena carrera, pero sin apenas jugar en Primera.

Ahora emprende un nuevo reto alejado del club que le fichó después de su salida del Real Zaragoza. Luca Zanimacchia ha fichado por tres temporadas por el Calcio Padova, club que terminó décimo en la última temporada en la Serie B, tras desvincularse definitivamente del Cremonese, donde vivió dos ascensos a la Serie A, si bien solo jugó una temporada en la máxima categoría.

Esta última campaña estuvo cedido en el Módena, donde jugó 36 partidos y anotó tres goles, ayudando al equipo a clasificarse para los playoff de ascenso a la Serie A, aunque perdió en la primera de las tres rondas contra la Juve Stabia.

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Al Real Zaragoza llegó en la 20-21, la campaña de la pandemia con los estadios vacíos. Disputó 26 partidos de Liga, siendo muy intermitente, con 15 titularidades, y anotó dos goles, ambos a final de temporada y de penalti. El primero de ellos, contra Las Palmas, fue clave para la permanencia en Segunda tras un año muy complicado con tres entrenadores: Rubén Baraja, Iván Martínez y JIM.