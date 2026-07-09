Uno de los mayores aciertos en fichajes de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza jugará en All Star de la MLS junto a Messi

Medio centenar exacto de fichajes hizo Lalo Arantegui en su anterior etapa en el Real Zaragoza, entre marzo de 2017 y diciembre de 2020, y otros ocho lleva en la actual, desde el pasado mes de marzo. Y uno de sus mayores aciertos, como mínimo en el top-3, es la apuesta por Pep Biel, que ahora en Charlotte FC, una de las franquicias de la MLS sigue aumentando su estatus y ha sido convocado para el All Star que disputarán un combinado de jugadores de la Mayor Soccer League el 29 de julio ante las estrellas de la Liga MX de México y el partido se jugará además en la ciudad del equipo del mediapunta balear.

Biel ha sido uno de los 16 futbolistas del combinado que ha sido elegido entre el entrenador del MLS All-Star, Dean Smith, y la Major League Soccer, ya que los 10 anteriores fueron por votación popular. Lalo Arantegui fichó a Pep Biel para el Deportivo Aragón desde el Almudévar, donde había sido cedido en 2016 por el Mallorca B, en junio de 2017 y esa primera temporada estuvo en el filial, aunque ya participó mucho en los entrenamientos con Natxo Goznález y en la 2018-19 fue clave en la segunda vuelta, con seis goles y cuatro asistencias en el equipo dirigido por Víctor Fernández.

Pep Biel, en una rueda de presna con Charlotte. / CHARLOTTE FC

En enero de 2019 pudo salir cedido a Segunda B y el técnico le abrió la puerta, pero Lalo se opuso a esa cesión y Biel se quedó para firmar un gran final de campeonato y ser traspasado en ese verano al Copenhague por 4 millones de euros fijos, a los que se añadieron dos bonus de 0,5 por dos clasificaciones para Champions y la pequeña plusvalía de su traspaso a Olympiacos (6 millones) para que la operación para las arcas zaragocistas saliera en global por más de 5 millones.

Desde agosto de 2024 es jugador del Charlotte, desde el año pasado ya en propiedad, y es uno de los mejores futbolistas de la MLS. En lo que va de temporada suma siete goles y cuatro asistencias en 15 partidos con Charlotte en una MLS que vuelve a jugarse a partir del 23 de julio tras el parón. En ese verano de 2024, Víctor Fernández quiso su regreso, pero la operación fue inviable en términos económicos y Olympiacos lo cedio al conjunto de la MLS, donde su carrera se ha relanzado.

Seleccionados en el All Star de la MLS / MLS

La MLS completó ayer la lista de seleccionados para ese partido, para el que ya habían sido designados como titulares otras estrellas como Lionel Messi (Inter Miami, el equipo propiedad del presidente zaragocista, Jorge Mas), el surcoreano Heung Min Son (LAFC) y el hondureño Andy Najar (Nashville). Además de Rodrigo De Paul (Inter Miami) o Thomas Muller (Vancouver Whitecaps FC), el brasileño Evander (FC Cincinnati), el croata Petar Musa (Dallas9 o el defensa caboverdiano Steven Moreira (Columbus Crew), quien viene de hacer historia con su selección en el Mundial. En el equipo de la Liga estadounidense hay otro español, Carles Gil, que milita en el New England Revolution.

El MLS All-Star Game 2026 enfrentará a los All-Star de la MLS contra un equipo de estrellas de la principal liga de fútbol de México, la LIGA MX, el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium del Charlotte FC. El combinado de Estados Unidos y Canadá se impuso al mexicano (3-1) el año pasado en Texas, mientras que en 2024 la victoria fue para el conjunto de la Liga MX por 4-1 en Ohio.