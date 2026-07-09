Nikola Cumic, exjugador del Real Zaragoza, apunta a seguir su carrera en Grecia

El extremo serbio Nikola Cumic, uno de los seis fichajes que hizo el Real Zaragoza en enero, en este caso cedido por el Rubin Kazan y que pasó sin pena ni gloria por el conjunto zaragocista, tiene muchas posibilidades, casi todas de hecho, de seguir su carrera en Grecia, en la Superliga de ese país, donde cuenta con varias alternativas y alguna tiene muchos visos de ser la elegida. El futbolista, de 27 años, ya militó en el Olympiacos griego, aunque no sería el equipo del Pireo su destino en esta ocasión.

A Cumic le queda un año en el Rubin Kazan, pero no lo va a cumplir y la idea es que deje el equipo ruso con un acuerdo de desvinculación, ya que el jugador prefiere marcharse y en la entidad rusa también lo ven con buenos ojos. El futbolista disputó ocho partidos de zaragocista, con cuatro de ellos de titular, dos con Rubén Sellés nada más llegar, ante Eibar y Cultural Leonesa, y los dos últimos de la temporada, frente a Las Palmas, donde se consumó el descenso y en epílogo liguero ante el Málaga, para un total de 334 minutos.

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Cumic no logró aportar apenas en un Zaragoza que acabó bajando, pero tiene cartel en Europa, donde el Olympiacos lo fichó en enero de 2020 del Radnicki serbio por medio millón de euros para cederlo primero en ese equipo hasta junio de esa temporada. después en el Sporting de Gijón, en la 20-21, y en el Lucerna antes de llegar a la Vojvodina y en 2023 ser traspasado al Rubin Kazan por 1,5 millones. El futbolista, internacional en las categorías inferiores de Serbia y en la absoluta en dos ocasiones, comenzó bien su etapa en Rusia, pero el pasado mes de enero fue cedido al Zaragoza y ahora le espera un periplo nuevo en la Superliga de Grecia.